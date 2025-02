Ni el microondas ni el lavaplatos: este es el electrodoméstico que más energía consume incluso estando apagado

Durante el uso que le damos a los enseres electrónicos que forman parte de nuestra actividad rutinaria no tenemos en cuenta distintas variables que, en términos energéticos, pueden ser determinantes en la factura mensual. Aquella que no hace amigos y ni mucho menos prisioneros. Y es que, con el precio de la luz por las nubes conviene al menos ser conscientes del gasto extraordinario que no nos aporta ningún beneficio para poder subsanarlo y así reducir la cifra del recibo. Es por eso que, el ahorro de energía en los electrodomésticos es vital para llevar a cabo esta acción.

Si bien es cierto que cuando pensamos en estos aparatos electrónicos nos vienen a la cabeza artilugios como el microondas, la lavadora o el friegaplatos, que juega un papel sustancial en el día a día, pero el que más consumo de energía genera no es ninguno de estos. De hecho poco tiene que ver, ya que, su función sobresale del ámbito culinario y en general de todo lo que tiene que ver con el consumo de comida. Aunque las neveras inteligentes, que si pertenecen a este ámbito, son un gran competidor del aparato que hoy mencionamos, su carácter tecnológico se equipara en forma y fondo.

De esta manera, este electrodoméstico pertenece al campo del entretenimiento, de nuestro ocio privado. Asimismo, es posible su consumo tanto de manera individual como colectiva. Pero si algo sorprende por encima del resto es el consumo "fantasma" de energía que encarece nuestro consumo de luz en un alto porcentaje. Por tanto, hay que ser precavidos y una vez que interioricemos estas afirmaciones en nuestro imaginario llevarlas en la realidad, nuestro bolsillo lo agradecerá. Reducir este gasto invisible es tan fácil como cortar su funcionamiento en el caso de que no vayamos a utilizarlo.

La Smart TV: el electrodoméstico que más energía consume

Los televisores inteligentes que hoy en día habitan en el salón de casi todos nuestros hogares esconden un secreto que nunca nos llegaron a contar. Y es que el consumo constante de energía le hace ser el aparato que más gasta y más nos hace gastar. Al estar continuamente conectado a la red eléctrica en realidad su funcionamiento es ininterrumpido, aunque, por supuesto, el consumo se intensifica cuando esta se enciende. Pese a todo, no es de eso de lo que nos tenemos de preocupar sino de la parte que resulta inapreciable para nuestra vista. Mientras que se encuentra en modo reposo la Smart TV actualiza aplicaciones, sistemas y herramientas.

Hablando con los datos en la mano, de media el consumo invisible oscila entre 0,5 y 3 vatios. Aunque no parezca gran cosa en un primer momento, esta actividad inintencionada puede llegar a suponer hasta el 5% del gasto energético total de un hogar. Es decir que, si le damos la vuelta, con tan solo un poco de conciencia podríamos llegar a eliminar dicho porcentaje con la implementación de desenchufar el televisor durante las horas muertas. para ello, algunos artilugios como las regletas que son capaces de cortar la conexión de varios enseres son de una practicidad más que recomendable.

Consejos para mejorar el ahorro energético del hogar

Siguiendo con los electrodomésticos, la practica de desenchufarlos para ahorrarnos el gasto invisible es aplicable a todos y cada una de las máquinas de nuestra casa. A fin de cuentas, todas llegan a suponer un gasto inesperado aunque no estén en pleno funcionamiento. La climatización es otro de los motores del ahorro, por lo que, es vital tener un buen aislamiento. Otra de las opciones que no suelen ser consideradas, pero que cabe destacar, es el cambio de la tarifa de luz. No hay que pagar más de lo que necesitamos y, fruto del desconocimiento de este factor, algunas empresas se aprovechan con la implementación de altas tarifas.