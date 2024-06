Mónica García defiende que "regular los precios de la vivienda" es la mejor estrategia de salud mental

No pasa una semana sin que la ministra de Sanidad, Mónica García, manifieste sin pudor su desprecio por la psiquiatría y defienda los postulados de su partido a la hora de abordar los problemas de salud mental de la población.

Así lo ha hecho esta mañana, al ser preguntada por los medios acerca de la estrategia de Salud Mental, durante su intervención el Desayuno Nueva Economía Forum. "La mejor política de salud mental a día de hoy es regular los precios de la vivienda" y "hacerse cargo de lo que le duele a la gente", ha señalado.

En un nuevo intento de "vender" ideología y menospreciar a los tratamientos farmacológicos a los que el recientemente creado Comisariado de Salud Mental culpa de "quitar años de vida a los pacientes" ha señalado que: "no existen pastillas que curen la pobreza, no existen pastillas que curen la desigualdad, no existen pastillas que curen el trabajo precario, ni la violencia machista, ni los problemas de primer orden que está teniendo nuestra sociedad".

Los postulados "anticientíficos" del Ministerio de Sanidad le han puesto en contra a las todas las sociedades de psiquiatría y a entidades con peso específico en el abordaje de la salud mental, que están indignadas por el desprecio de este departamento a la evidencia de décadas y al sufrimiento de las personas con trastornos psiquíatricos graves y sus familiares.

"Es un insulto para los pacientes y sus familiares. Si al final el dinero de sanidad para salud mental se va a vivienda y sindicatos, los perjudicados, como siempre, serán los enfermos y sus familias", señalaba hace unos días Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón.

A ello ha aludido hoy la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, que le ha afeado a García el mensaje de que los "psicofármacos quitaban vida a los años". "¡Pero ese qué mensaje es!, Eso es una barbaridad. Es muy peligroso porque estamos hablando de enfermedades mentales graves".

Al hilo, ha insistido en que no se pueden lanzar mensajes "para que la gente no tenga adherencia a la medicación en salud mental cuando es lo más valioso que podemos hacer" para cargar contra la política de "antipsiquiatría" del Ministerio.