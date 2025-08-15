Muere Isa Guerrero, la niña que luchó contra el cáncer al mismo tiempo que su padre

Isabel Guerrero, conocida como Isa, ha fallecido a los 12 años en el Hospital de La Paz de Madrid, cerrando un capítulo de extraordinaria valentía. Su partida ocurrió en circunstancias igualmente conmovedoras: fue diagnosticada el mismo día que su padre, Dani Guerrero, recibía tratamiento por su propia enfermedad, generando una historia que ha estremecido a la sociedad.

El destino deparó para Isa un camino excepcional, con un diagnóstico que reveló dos tumores: uno benigno en el pulmón y un sarcoma extremadamente inusual en la cabeza, del cual solo existen 25 casos documentados globalmente. Su historia trascendió rápidamente los límites hospitalarios.

Isa no fue simplemente una paciente, sino una activista precoz en la lucha contra el cáncer infantil. Su cuento Isabel, alas de mariposa se convirtió en un símbolo de esperanza, respaldado por figuras públicas como Paula Echevarría, quien se transformó en su madrina incondicional.

La fortaleza de la familia Guerrero se manifestó cuando, apenas días después del diagnóstico de Isa, su padre Dani también fue diagnosticado con cáncer de vejiga. En medio del dolor, su preocupación primordial era el bienestar de su hija, demostrando un amor que desafía cualquier adversidad.

La pérdida de Isa ha generado una ola de solidaridad. Artistas como Sergio Peris-Mencheta han expresado su dolor, convirtiendo su historia en un llamado a la concienciación sobre el cáncer infantil. Dani Guerrero, devastado pero resiliente, prometió continuar la batalla de su hija, vinculándose a la Fundación CRIS para impulsar la investigación. La página de la fundación es criscancer.org.

Previamente, Isa ya había superado una leucemia agresiva a los seis meses, generando esperanza. Sin embargo, el retorno de la enfermedad marcó un desenlace que nadie deseaba presenciar. Su corta vida se transformó en un mensaje poderoso sobre resistencia, amor y la importancia de visibilizar el cáncer infantil.