Muere una joven francesa de 17 años tras inhalar el "gas de la risa"

El cuerpo de una joven de 17 años fue hallado en un apartamento de Roubaix (Norte dee Francia). La policía encontró numerosos cartuchos de óxido nitroso (gas de la risa) en el lugar y se ha abierto una investigación para determinar la causa de su muerte.

El cuerpo sin vida de una joven de 17 años fue encontrado por su compañera de piso. La fallecida podría haber inhalado una gran dosis de óxido nitroso. La fiscalía de Lille ha abierto una investigación para determinar la causa de la muerte. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero ya era demasiado tarde para salvar a la adolescente, natural de Villeneuve-d'Ascq.

Durante el registro de la habitación de la fallecida, la policía descubrió aproximadamente treinta bombonas de óxido nitroso, también conocido como "gas de la risa". "La adolescente lo usaba con regularidad ", recalcó una fuente. "Se están llevando a cabo investigaciones forenses para determinar la causa exacta de su muerte ", añadió la fiscalía.

El óxido nitroso, originalmente utilizado como gas medicinal o propelente alimentario, se ha usado indebidamente con fines narcóticos durante varios años. Al inhalarse, produce efectos eufóricos transitorios, pero conlleva riesgos importantes, como pérdida del conocimiento, trastornos neurológicos y paro cardiorrespiratorio. El uso repetido también puede provocar deficiencias graves de vitamina B12, causando daño nervioso que en ocasiones es irreversible.

En Francia, la venta de óxido nitroso a menores está prohibida desde 2021. Los adultos, sin embargo, pueden adquirirlo legalmente a través de los canales de venta habituales destinados a la alimentación o al uso profesional. El "gas de la risa" no está clasificado como estupefaciente y su consumo, incluso cuando se utiliza indebidamente para obtener efectos eufóricos, no está penalizado actualmente.

En una entrevista concedida a La Tribune du Dimanche , el ministro del Interior, Laurent Nuñez, declaró que "ahora quiere" que el óxido nitroso "sea clasificado claramente como estupefaciente y que se prohíba su venta, porte y uso en público " .