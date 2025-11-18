Acceso

España y otros 20 países piden en la COP30 compromisos "tangibles" para abandonar los combustibles fósiles

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha manifestado su confianza en que se va a conseguir concretar el abandono de los combustibles fósiles

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto DemográficoEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

España y más de una veintena de países han pedido este martes desde la Cumbre del Clima de Belém (Brasil) que el compromiso de hace dos años de eliminar progresivamente el uso de combustibles fósiles se concrete "en una hoja de ruta con compromisos tangibles y planificación" en el contexto de las negociaciones de la COP30 sobre el abandono de los combustibles fósiles.

"Apoyamos el llamado a una hoja de ruta para una transición justa, ordenada y equitativa para alejarse de los combustibles fósiles, como parte de la respuesta urgente para acelerar la implementación y la alineación de (los planes nacionales de reducción de emisiones con el límite de 1,5 ºC", han señalado en una rueda de prensa.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha manifestado su confianza en que se va a conseguir concretar el abandono de los combustibles fósiles. "De momento hay una propuesta. Habéis visto la decisión. Nosotros queremos todavía más ambición", ha indicado.

