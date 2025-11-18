Rosaura Leis, premio Luis Noé Fernández, de la Fundación Alimerka

La pediatra gallega María Rosaura Leis será reconocida el próximo 3 de diciembre con el galardón en la categoría “Nutrición” de los XVI Premios Luis Noé Fernández, otorgados por la Fundación Alimerka. El jurado ha destacado su liderazgo al frente del Grupo de Investigación en Nutrición Pediátrica C022 del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) y su trayectoria pionera en la prevención de la obesidad infantil desde una mirada científica, multidisciplinar y profundamente humana. Figura destacada en el ámbito de la nutrición pediátrica, la doctora Leis ha convertido la alimentación saludable en una auténtica causa social. Pediatra y doctora en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, preside varias entidades emblemáticas que marcan el rumbo de la investigación y la divulgación en este campo, como la Sociedad Española de Investigación en Nutrición y Alimentación Pediátrica (SEINAP) o la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos (SEMiPyP). Su labor se extiende, además, a la promoción de la dieta atlántica, un modelo alimentario tradicional gallego que defiende desde la presidencia del comité científico de la Fundación Dieta Atlántica y que busca contrarrestar el avance de los ultraprocesados. Como presidenta del comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría y de la Fundación Española de la Nutrición, Leis reivindica que una buena alimentación empieza mucho antes de nacer: “la salud del adulto se siembra desde el útero”, insiste en cada foro en el que participa. Desde 2010, los Premios Luis Noé Fernández se han consolidado como uno de los reconocimientos más relevantes y mejor dotados del panorama nacional. Inspirados por el legado del fundador del Grupo Alimerka, celebran cada año las buenas prácticas en Nutrición, Asistencia Alimentaria y Lucha contra el Hambre, poniendo de relieve las paradojas de la alimentación del siglo XXI. En la categoría de “Nutrición”, la Fundación Alimerka impulsa proyectos que avanzan en dietética, ciencia y tecnología de los alimentos. Entre los galardonados figuran nombres clave de la nutrición española como Jordi Salas, Marta Garaulet, Ángel Gil o Rosa Mª Ortega. Con su próximo reconocimiento, la doctora María Rosaura Leis refuerza su posición como voz de referencia en la salud y nutrición infantil y como una de las científicas más comprometidas con el bienestar de las nuevas generaciones. Su visión abarca desde el laboratorio hasta las familias: investigación rigurosa, educación y divulgación para lograr un futuro más saludable.