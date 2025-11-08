Muere una mujer y otra resulta herida grave en un accidente de tráfico en Ibiza

Una mujer de 39 años ha fallecido esta pasada medianoche y otra mujer de 48 años ha resultado herida de gravedad en una colisión frontal entre dos coches en la carretera de Santa Eulària (PM-810) kilómetro 5, en Ibiza, según ha informado SAMU 061.

Las dos mujeres, de nacionalidad brasileña, viajaban en el mismo vehículo, un Volkswagen Golf, que colisionó de frente con un vehículo marca BMW en el que viajaban cuatro personas jóvenes que sufrieron heridas leves.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso a las 00:24 horas y hasta el lugar se desplazaron cuatro ambulancias, dos de soporte vital básico y dos de soporte vital avanzado. También se desplazaron los cuerpos de seguridad y los Bomberos de Ibiza.

Al llegar, los sanitarios estabilizaron a la conductora herida de gravedad que fue evacuada a Urgencias del Hospital de Can Misses. Sin embargo, los médicos solo pudieron certificar la muerte de la mujer que viajaba en el mismo vehículo de acompañante.

Ambas tuvieron que ser excarceladas por los bomberos ya que habían quedado atrapadas en el vehículo a causa del accidente, han explicado desde Bomberos de Ibiza, que acudieron al lugar con cinco efectivos.

Los cuatro ocupantes del segundo vehículo fueron trasladados con heridas de carácter leve a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y al Hospital Can Misses.

La mujer herida ha sufrido politraumatismos y permanece estable dentro de la gravedad en observación en el Servicio de Urgencias de Can Misses, ha informado el Área de Salud pitiusa.