Muere un senderista mientras realizaba una travesía por el pico Picón (Huesca)

Especialistas de la Guardia Civil han evacuado el cuerpo de un vecino de Zaragoza de 69 años que falleció de un posible infarto cuando realizaba una travesía junto a un compañero por la zona del pico Picón, en el municipio de Loporzano (Huesca).

Según informa el Instituto Armado, el aviso fue dado sobre las 10:30 horas de ayer a través de una llamada telefónica hecha para informar de que uno de los dos senderistas se había desplomado repentinamente a causa de un posible ataque al corazón.

Los especialistas de la Guardia Civil, con el apoyo del helicóptero del Cuerpo y de un médico del servicio de rescate del 061, se desplazaron a la zona y comprobaron que el senderista presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado hasta un punto donde le esperaban los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.