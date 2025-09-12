Una mujer asegura que su embarazo se debe a un "milagro" obrado por las aguas termales de Murcia

La Región de Murcia vuelve a ser tendencia gracias a una leyenda centenaria. La usuaria de redes sociales Mavi, conocida como @mavibollito, ha viralizado su testimonio en el que asegura que quedó embarazada tras bañarse en las aguas termales de Baños de Mula.

Ciencia y tradición en el balneario murciano

La ciencia no ha demostrado que las aguas sulfurosas influyan directamente en la concepción, pero tampoco ha desmentido la fuerza del efecto placebo ni los beneficios psicológicos de la relajación termal. Mientras tanto, el Balneario El Pozo de Baños de Mula sigue recibiendo visitantes que buscan alivio para dolencias reumáticas, respiratorias o dermatológicas y, de paso, se dejan contar la leyenda. La propia Mavi anima a través de sus vídeos a quienes tienen dificultades para quedarse embarazadas a que “prueben, porque el cuerpo y la mente a veces necesitan solo un empujón”.

Con el auge de las redes sociales, el interés por el balneario ha crecido: cada vez más influencers y turistas se fotografían en el Baño Azul y comparten la historia de fertilidad como anécdota del viaje.

El Ayuntamiento de Mula, consciente del tirón, mantiene abiertas sus termas todo el año y promociona la ruta termal junto a la rica monumentalidad del pueblo.