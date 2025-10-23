Una mujer recibe el golpe de un pie humano recién caído de un árbol: ahora es la testigo de un crimen terrible

Lo que parecía una tarde lluviosa cualquiera se convirtió en una escena de pesadilla para Dana Burton, una mujer de 43 años que se encontraba resguardándose bajo un árbol cuando una bolsa negra cayó junto a ella. Dentro, lo que parecía imposible: un pie humano. El hallazgo desencadenó una investigación criminal que revelaría uno de los crímenes más atroces registrados en Reino Unido.

Alertada por su instinto, Dana contactó de inmediato con las autoridades, dando inicio a una investigación que destapó el asesinato de Simon Shotton, de 48 años, a manos de Benjamin Atkins, quien lo desmembró con brutalidad. Su pareja, Debbie Pereira, colaboró en la ocultación de los restos.

La reconstrucción forense reveló una escena escalofriante: piernas abandonadas, brazos dispersos, un torso oculto en una maleta y una cabeza incinerada. Las grabaciones policiales recogieron incluso la confesión de Atkins, quien admitió haber consumido carne humana.

En mayo, un jurado lo declaró culpable de asesinato, condenándolo a cadena perpetua. Pereira fue sentenciada por pervertir el curso de la justicia.

Pero más allá del proceso judicial, el impacto emocional recayó sobre Dana Burton, quien sufrió un trastorno por estrés postraumático que requirió dos años de terapia intensiva. Su historia pone de relieve la necesidad de atención psicológica especializada para quienes, sin buscarlo, se convierten en testigos involuntarios de horrores inimaginables.