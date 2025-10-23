Muere un agricultor en Reino Unido tras la picadura de una mosca que le provocó una enfermedad devastadora

Lo que comenzó como una simple picadura de mosca terminó en una tragedia inesperada. Andrew Kane, un joven agricultor de 31 años, murió el pasado 18 de septiembre tras desarrollar una sepsis fulminante provocada por la picadura de un tábano mientras trabajaba en una granja en Shrewsbury, Shropshire.

Según relató su madre, Rachel Kane, Andrew estaba completamente sano cuando el insecto lo picó en el codo. Aunque recibió antibióticos tras acudir al médico por una marca roja en el brazo, la herida nunca terminó de sanar. Dos semanas después, se desplomó en un bar de Morpeth y fue trasladado de urgencia al Northumbria Specialist Emergency Care Hospital, donde se le diagnosticó shock séptico.

Andrew pasó cinco semanas hospitalizado, incluyendo un periodo en coma inducido en el Hospital Freeman de Newcastle. Aunque mostró signos de recuperación, la infección volvió con fuerza, afectando gravemente sus órganos. Su madre estuvo a su lado hasta el final: “Era un muchacho grande y fuerte. Nunca imaginé que una picadura de mosca pudiera llegar a esto. Ha sido horrible”, declaró Rachel.

Incluso en sus últimos días, Andrew mostró su carácter generoso y afectuoso. Pedía a su madre que comprara chocolates para las enfermeras y se preocupaba por avisar a sus amigos: “Si no les dices que estoy aquí, no sabrán que deben venir a mi funeral”, le dijo.