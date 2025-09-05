Le niegan el azúcar en una cafetería gourmet y termina reclamando: “El café era tan amargo como el trato”

Un establecimiento de café recién inaugurado se ha convertido en el epicentro de una polémica viral tras la denuncia de un cliente que pidió azúcar para su café premium y recibió una negativa tajante por parte del camarero. El incidente, grabado y difundido en TikTok, ha generado miles de reacciones y reabierto el debate sobre cómo debe servirse el café en locales gourmet.

El protagonista del vídeo, usuario habitual de la plataforma, había adquirido el café más caro del menú, valorado entre cinco y seis euros, y, al encontrarlo excesivamente amargo, solicitó un sobre de azúcar. La respuesta del camarero fue rotunda: “Aquí no damos azúcar. El café se toma como es”. La tensión escaló hasta el punto en que el cliente pidió la hoja de reclamaciones, alegando que el trato recibido fue tan amargo como la bebida.

Las redes sociales se dividieron rápidamente. Por un lado, defensores del café de especialidad argumentaron que añadir azúcar “disfraza el sabor original” y que los locales tienen derecho a preservar la integridad del producto. Por otro, miles de usuarios defendieron la libertad del consumidor para decidir cómo disfrutar su bebida, criticando lo que consideran una actitud elitista y poco hospitalaria.

Expertos en hostelería señalan que el equilibrio entre calidad y atención al cliente es clave. “Puedes tener el mejor café del mundo, pero si el cliente se siente juzgado o incómodo, la experiencia se rompe”, comentó un usuario en respuesta al vídeo.