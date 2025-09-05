Se presenta al examen de conducir, ignora al examinador y su respuesta se vuelve viral: “Haremos el examen que usted quiera”

Un simulacro de examen práctico de conducción ha captado la atención en redes sociales tras la actitud desafiante de un aspirante llamado Abraham. Durante la prueba, ignoró las indicaciones del examinador y respondió con una frase que ha dado la vuelta a TikTok: “Haremos el examen que usted quiera”. El episodio, grabado por la autoescuela Edén Díez, ha servido como ejemplo de lo que no se debe hacer en una evaluación oficial.

Más allá del impacto viral, el incidente pone de relieve la importancia de seguir instrucciones durante la prueba práctica para obtener el permiso de conducción en España. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece una clasificación precisa de las infracciones que pueden cometerse, diferenciando entre faltas eliminatorias, deficientes y leves.

Las faltas eliminatorias implican riesgos graves para la seguridad vial, como ignorar señales de stop o exceder el límite de velocidad en más de 30 km/h, y provocan la suspensión inmediata del examen. Las faltas deficientes, como cambios de sentido incorrectos o superar el límite entre 20 y 30 km/h, reflejan un dominio parcial del vehículo. Las faltas leves, como una desobediencia aislada o el uso incorrecto de elementos del coche, no implican suspenso automático, salvo que se acumulen diez o más.

En el caso de Abraham, su desobediencia fue registrada como falta leve, pero generó una intervención verbal del examinador y una marca en la calificación final.