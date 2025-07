Okupa una vivienda afectada por la DANA y se muestra orgulloso al ser desalojado: “¿No tienes vergüenza?”

Los okupas siguen una serie de estrategias como la vigilancia para decidir qué casas asaltar por su mayor facilidad al estar vacías, pero también aprovechan situaciones cotidianas que dejan desprotegidos a los propietarios para poder lograr su objetivo de vivir en una casa sin pagar absolutamente nada, lo que genera un gran problema para los dueños, especialmente si no son grandes tenedores y viven una situación económica crítica.

Uno de los episodios que complicó la vida a pueblos enteros fue la DANA de Valencia que llegó el pasado 29 de octubre de 2024 y arrasó con todo lo que tenía por delante llevándose vidas humanas y causando un gran daño a nivel material. Muchas casas quedaron totalmente destruidas y los vecinos todavía siguen trabajando para rehabilitarlas. Sin embargo, como ha ocurrido en Picanya, los okupas intentan sacar provecho de esta desgracia.

Okupa un piso afectado por la DANA

Un okupa entró a una vivienda en la Almassereta de Picanya que, como se muestra en un vídeo de Instagram compartido por Empar Ramis, está completamente devastado. Algunas puertas no están colocadas de nuevo, los cables están al aire y los escombros siguen siendo visibles. Eso lo aprovechó una persona del pueblo para entrar en la casa. Sin embargo, lo hizo momentáneamente porque ya ha sido desalojado por la Policía Local como muestra la publicación.

La persona que comparte el vídeo, vecina de la localidad, es muy crítica: "Hay que ser muy sinvergüenza para aprovecharte de la desgracia de los vecinos de TU pueblo. Los que han perdido sus casas en las que no pueden vivir". Muchos vecinos tuvieron que tomar soluciones alternativas y desesperadas en lo que rehabilitaban sus casas, pero ese proceso se frena si entran okupas, que viven en una situación que no cumple ni los requisitos mínimos dignos.

Los vecinos contra el okupa

El vídeo muestra como la Policía Local invita a salir al okupa, que lo hace junto a ellos ante la expectación vecinal. Cuando cruza la puerta, lo hace con la cabeza bien alta. Una mujer no se corta y le recrimina su actuación: "¿Tú no tienes vergüenza?". Lejos de lamentarse, contesta: "No". No es la única pregunta que lanza: "¿Esto estaba abierto?". Esta vez el okupa dice que sí, lo que hace estallar a la señora: "Después de la desgracia que tenemos, ¿esto es lo que nos merecemos?".

"¿Te parece normal entrar en una casa ajena?", añade otra vecina una vez sale de la valla para irse paseando tranquilamente entre las palabras de los vecinos, que no se distinguen por el tumulto. Las imágenes muestran a los vecinos muy molestos y afectados por la situación, que al menos puntualmente se ha resuelto, consiguiendo liberar la casa.

Nervios en el pueblo

Aunque la casa ya está libre, los vecinos no están tranquilos. "¿Y ahora qué?", se preguntaba la vecina que compartió la publicación. Sus dudas vienen por lo siguiente: "La Policía Local ha conseguido sacarlo, sí, pero la realidad es esta: No hay seguridad. Nadie vigila. Nadie ayuda. Nadie hace nada. Solo comparto este video para que todo el mundo pueda ver la realidad de unos pocos". Los municipios afectados por la DANA siguen sufriendo y no se debe dejar de lado su difícil situación.