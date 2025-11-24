Olvídate de las secadoras y los tendederos para secar la ropa en invierno con un método más rápido

En España somos muy clásicos. Cuando bajan las temperaturas y secarla al aire libre ya no es una opción, la mayoría de hogares optan por sacar el tendedero, ya que la secadora se encuentran entre los electrodomésticos que más energía consumen en cualquier hogar y pueden aumentar de manera alarmante las facturas.

Sin embargo, hay un electrodoméstico que permite secar la ropa más rápido y dejarla con un aroma fresco, sin gastar mucho.

La humedad: la enemiga del secado en invierno

La humedad es uno de los grades problemas del invierno. Las bajas temperaturas y la menor ventilación dificultan el secado de la ropa, provocando un olor desagradable y pudriendo la ropa. Esto a su vez puede perjudicar las vías respiratorias y acarrear en otros problemas de salud.

Es por eso que, el secreto para que la ropa se seque rápidamente durante los meses de invierno reside en minimizar la humedad.

¿Cómo elimino la humedad?

Primero cabe asegurarse de que el espacio donde la secas tenga la máxima ventilación posible. Abrir las ventanas durante el día puede ayudar a fomentar la circulación del aire.

Además, hay que separar la ropa al tenderla para que haya suficiente espacio para que se seque.

Un electrodoméstico aliado

Mark Walker, experto en lavandería, recomienda el uso de deshumidificadores durante los meses más fríos previos al invierno ya que ayuda a mantener la ropa libre de humedades y facilita un mejor secado.

El deshumidificador elimina la humedad del aire, permitiendo que la ropa se seque más rápido, incluso si no hay luz solar o ventilación.

El centrifugado: Un pre-secado "exprés"

Para aprovechar al máximo el secado con un deshumidificador, conviene centrifugar las prendas antes de sacarlas de la lavadora. Esto dejará la ropa más seca y eliminará el exceso de humedad.

Esta además supone "una alternativa más económica al secado en secadora". "En promedio, se necesita menos energía para extraer el agua de la carga que para calentarla y secarla, así que siga adelante y extraiga un poco de humedad adicional al final del lavado" explica Walker.

"Un caldo de cultivo para la condensación y el moho"

Una práctica muy extendida cuando no queda más sitio en el tendal es colgar la ropa del radiador. Sin embargo, esto no es recomendable ya que hacerlo puede liberar un exceso de humedad a la atmósfera y provocar que las prendas desarrollen un olor rancio.

De acuerdo con Mark Walker tender prendas de los radiadores "no solo es un peligro potencial de incendio, sino que también es un caldo de cultivo para la condensación y el moho."

Cómo aprovechar el calor del radiador de manera segura

En lugar de colgar la ropa directamente sobre los radiadores ¿por qué no invertir en un tendedero para radiadores?

Estos aparatos ahorran espacio, son económicos, prácticos y perfectos para secar la ropa rápidamente en un día frío aprovechando nuestra propia calefacción.