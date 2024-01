La OMS advierte sobre la gripe: "Se ha disparado" en Europa

El director ejecutivo del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, ha asegurado que "la tasa de positividad de muestras se ha disparado de forma muy aguda en el último mes, lo que significa que se está produciendo una transmisión muy intensa en toda Europa", aunque ha puntualizado que "los patrones de gripe actuales son bastante similares a los del año pasado" y "siguen una trayectoria bastante parecida".

No obstante, también ha remarcado que "las vacunas actuales son bastante eficaces para reducir la hospitalización relacionada con la gripe", informa Ep. "Puede que las vacunas no impidan que te infectes, pero sin duda reducen las hospitalizaciones. Si no estás vacunado y vives en el hemisferio norte, vacúnate", ha resaltado Ryan durante la rueda de prensa de la OMS celebrada este miércoles.

Por su parte, la líder para preparación y prevención de Epidemias y Pandemias, Maria Van Kerkhove, ha resaltado el aumento generalizado de infecciones respiratorias en todo el mundo "debido a la gripe, el Covid-19, el adenovirus, el rinovirus, el virus respiratorio sincitial en los niños, etc."

"Este año, sobre todo en el hemisferio norte, estamos asistiendo a la cocirculación de muchos tipos diferentes de patógenos. Y esto está causando un aumento significativo de la carga y las hospitalizaciones, no solo por Covid-19, por gripe, sino también por estos otros patógenos", ha señalado la experta.

En este contexto, Kerhkove ha incidido en la importancia de la vacunación ya que el acceso a las vacunas supone "un reto importante". "Para la gripe, estamos viendo en el hemisferio norte aumentos en los últimos meses, pero no es exclusivo del hemisferio norte, es en todo el mundo. Necesitamos gente que se haga la prueba, que se vacune", ha declarado.

"Los datos que tenemos para la gripe, para Covid-19 y para VRS esencialmente llegan hasta finales de 2023 así que esperamos que estas tendencias al alza continúen en enero durante los meses de invierno en el hemisferio norte", ha advertido.

Con respecto a la situación de la Covid-19, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, ha señalado que "los datos de diversas fuentes indican un aumento de la transmisión durante diciembre, sobre todo en Europa y América".

"En diciembre se notificaron a la OMS casi 10.000 muertes por Covid-19 y se produjo un aumento del 42 por ciento en las hospitalizaciones y del 62 por ciento en los ingresos de UCI en comparación con noviembre", ha indicado el doctor Tedros Adhanom en la rueda de prensa.