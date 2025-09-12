¿Pagarías 340 euros por un chuletón de buey? Este influencer tiene clara su respuesta: "No es caro"

En Casa Maratón, un asador del Pirineo especializado en chuletones de buey, los clientes se llevaron la sorpresa de su vida al recibir la cuenta: más de 340 euros por una sola ración. Sin embargo, el reconocido influencer gastronómico Cenando Con Pablo compartió su experiencia junto a su amigo Kike Urdiales y aseguró que, pese al precio, “no es caro” teniendo en cuenta la calidad de la carne y la generosidad de las raciones.

El establecimiento es conocido por ofrecer carne de buey de alta calidad, procedente de animales seleccionados y cuidadosamente madurada para garantizar un sabor y textura únicos. Los visitantes destacaron la presentación de los platos, la atención del personal y la contundencia de las raciones, factores que, según ellos, hacen que la experiencia gastronómica merezca la pena.

Durante la visita, Pablo y Kike probaron desde entrantes como ensalada de tomate rosa con queso de oveja y anchoas, hasta cecina de vaca y tartar de trucha local. Finalmente, llegaron a los chuletones, incluyendo un Buey Limiana y un Lomo Bajo Simmental, que despertaron opiniones diversas: mientras Pablo valoró su sabor y textura, Kike reconoció que, aunque tiernos, le faltaba un poco de potencia en el sabor.

A pesar de las opiniones encontradas sobre algunos platos, Cenando Con Pablo subrayó que el precio está justificado por la calidad de la carne, el tamaño de las raciones y la experiencia completa del servicio. “Cuando pruebas un chuletón así, entiendes por qué el precio es lo que es”, afirmó en su canal, donde comparte sus experiencias culinarias en restaurantes de toda España.

El caso ha generado debate entre los amantes de la carne: unos consideran que el gasto es excesivo, mientras que otros defienden que la calidad merece cada céntimo. El asador sigue consolidándose como un referente en la región para quienes buscan cortes de buey de primera calidad y un trato exclusivo.