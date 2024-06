La palabra que lo peta entre los jóvenes y que nadie más entiende

Muchas familias tiran la toalla después de varios intentos tratando de entender lo que dicen sus hijos. Y no es para menos. La jerga juvenil es digna de estudio. Vocablos como "stalkear", "PEC", "boomer" o "simp" forman parte del lenguaje de cualquier adolescente.

Y aunque las variaciones por el acento o dialecto pueden influir en el léxico juvenil, hay términos que transcienden las fronteras geográficas y se propagan rápidamente gracias, en parte, a las redes sociales.

La mayoría no están recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española, ni resultan familiares para personas que han pasado la barrera de los 30. No obstante, si quieres dejar de formar parte de los "boomer" de la sociedad, es hora de que las aprendas. No solo te integrarás en la cultura juvenil actual, sino que también mejorarás tu relación con tu hijo o familiar adolescente, quien dejará de verte como un "cuñao" y empezará a verte como "el bro" o "la mana" que nunca ha tenido.

Conoce los términos de la jerga juvenil actual

A menudo, se trata de palabras que nombran realidades para las que no tenemos un equivalente directo en castellano. Así que conocerlas también te será útil para ampliar tu vocabulario.

Por ejemplo, cuando te encuentras en tu mejor momento o alguien de tu alrededor lo está, puedes decirle que "está en su prime" o que "es la cabra", una expresión que procede del inglés G.O.A.T que significa Great Of All Time, es decir, el mejor de todos los tiempos.

Cuando los jovenes van al "macas" (abreviatura de McDonalds), habitualmente, se lo "meten por el culo", -no pienses mal, no de forma literal-. Meterse algo por el culo, significa que está muy bueno. De aquí procede también la expresión "PEC", es decir, Por El Culo. De nuevo, se usa para cuando algo gusta mucho, sea el contexto que sea. En otros contexto ajeno a lo gastronómico, usan la expresión "esto es cine" cuando algo les parece épico o muy bueno. Por ejemplo, cuando ven un meme muy bueno.

Además, también tienen vocabulario para expresar sus emociones o sensaciones. Por ejemplo, cuando están tranquilos, están "de chill" o cuando algo les da vergüenza ajena, les da "lache" o "cringe".

Y como no podría ser menos, tienen nuevas formas de llamarse entre colegas. Digamos que se trata de una evolución del "tronko" antiguo y del "tía" de toda la vida. Entre amigos se llaman "bro" o "pana" y entre amigas han inventado nuevas formas como "mana" de hermana.

Las muletillas no podían faltar, aunque esto quizá si te suene más familiar por el continuo uso que le dan, sobre todo si tienes trato directo con adolescentes. El famoso "en plan" que tanto horroriza a los profesores de secundaria o el "rollo" antes de cada explicación.

Lista de palabras de la jerga juvenil que debes conocer sí o sí