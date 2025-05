Pánico en Tenerife por el asentamiento de 300 okupas en un hotel de lujo: “Esto es una verbena”

Los okupas se instalan en todos los puntos de España. Aunque Cataluña está a la cabeza con 7.009 casos en 2024, todo el territorio español se ve afectado por este fenómeno, también en las islas. Los vecinos de El Toscal, en Tenerife tuvieron que vivir un infierno durante meses. Durante ese tiempo hubo constantes enfrentamientos entre vecinos y okupas.Se hizo pública una discusión por el volumen de la música, que provocó acusaciones cruzadas fueron escalando hasta llegar a momentos de confrontación directa.

Finalmente, pudieron desalojar a los okupas, pero al hacerlo se encontraron con el hogar completamente lleno de basura, restos de comida y multitud de escombros que hace parecer increíble que alguien pudiera estar viviendo ahí dentro. Las paredes levantadas, todo por el suelo, los instrumentos de comida sin lavar y los colchones en malas condiciones acompañaban al mal olor que había, según los vecinos. No es el único caso en Tenerife, ya que el medio 'El Día' desvela una okupación masiva en la isla, aunque esta vez no en una vivienda clásica sino en un hotel de lujo.

Así asaltaron los okupas este hotel de lujo

La situación en Tenerife es crítica, hay 300 personas que no pagan ni luz, ni agua ni ningún otro servicio básico y están instaladas concretamente en Urbanización Mariben, en la calle El Basalto. La cifra es muy llamativa y más para un edificio que no estaba completamente abandonado, según se informa desde la isla: "Estaba completamente dotado, solo se percibía abandono por la falta de poda en los jardines". Sin embargo, eso no frenó a los okupas, que fueron entrando paulatinamente.

"Entraron por un lateral, porque las puertas centrales estaban cerradas, y en tres semanas se llenó", explican testigos. El hotel tiene 92 habitaciones, todas okupadas, pero no se quedaron ahí: "Han colonizado todo: zonas comunes, gimnasio, cocina...". Todo se descubrió cuando "saltaron las alarmas del hotel". Los vecinos lamentan su soledad: "Soportamos esta situación aquí en solitario, porque no ocurre como en el caso de los okupas del Toscal, en Santa Cruz". La situación no es fácil de aguantar porque los okupas no son ni mucho menos silenciosos.

Escandalosos pero no problemáticos

"Los vecinos no paraban de llamar a la Policía", así define uno de ellos las primeras semanas de okupación. Sin embargo, explica que todavía no han encontrado un motivo por el que denunciar formalmente: "La gente se queja de boquilla, pero realmente no hay nada que denunciar porque no se ha producido ningún altercado entre vecinos y okupas, lo que hay es escandalera. Fueron tantas las quejas por eso que la Policía Local ya ni hace caso".

Las quejas de los vecinos llegaban por el excesivo ruido: "Esto es una verbena, hay días con fiesta en una zona, otros días la hacen en otra, hay escandalera por la noche, gente chillando en los balcones...". Pese a ello, no se quedan del todo tranquilos: "No ha pasado nada, pero no nos sentimos seguros aquí". Además, la zona cada vez está más contaminada: "Se sigue acumulando basura en la puerta, aunque no a la velocidad del principio, y el camión la recoge. Un zafarrancho limpió la zona de enseres y otra basura. No solo ha aparecido basura: "En el barranco situado justo detrás del hotel aparecieron dos cadáveres", explica.

Todo empezó con un supuesto robo

Pese a que no ha pasado nada concreto, la situación es tensa. Además, los okupas arrasan con todo: "Han robado todo lo que había dentro, no debe quedar nada. La única duda que me queda es si tienen aire acondicionado, porque la piscina está vacía". Se indica que todo comenzó con un supuesto robo, pero ahora ha ido mucho más allá: "Esto ha sido un desastre. El proceso judicial iniciado a raíz de las denuncias de la propiedad avanza, pero si después de tres meses no hay un desalojo provisional teniendo en cuenta el precedente de robos y detenciones, firmo ya que se resuelva en un año".