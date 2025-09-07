El Papa afirma que todos estamos llamados a ser santos en la canonización de Acutis

El papa León XIV apareció por sorpresa antes del inicio de la canonización de los jóvenes Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis este domingo para saludar a las decenas de miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro y afirmó que "todos estamos llamados a ser santos".

"Buenos días a todos. Feliz domingo y bienvenidos, Hermanos y hermanas, hoy es un día de gran alegría para toda Italia, para toda la Iglesia, para todo el mundo", dijo el papa en la plaza de San Pedro antes de la misa para la canonización de los jóvenes italianos.

Y añadió: "Antes de comenzar la solemne celebración de la canonización, quería saludaros y deciros unas palabras a todos vosotros porque, si bien la celebración es muy solemne, también es un día de gran alegría":

"Y quería saludar especialmente a los muchos jóvenes que han venido a esta santa misa. Es verdaderamente una bendición del Señor, y encontrarnos juntos con vosotros, que habéis venido de diferentes países, es realmente un don de fe que queremos compartir", agregó.

León XIV pidió asistir a esta celebración litúrgica "con la oración, con el corazón abierto, deseando recibir verdaderamente esta gracia del Señor, y todos sentimos en nuestro corazón lo mismo que vivieron Pier Giorgio y Carlo: este amor por Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, pero también en los pobres, en los hermanos y hermanas".

"Todos vosotros, todos nosotros, estamos llamados a ser santos. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena celebración y gracias por estar aquí", concluyó.

Posteriormente comenzó la ceremonia en la que serán proclamados santos dos italianos: Pier Giorgio Frassati (1901-1925) y Carlo Acutis (1991-2006), este último será el primer milenial en subir a los altares y ya muy venerado por los jóvenes católicos en todas las partes del mundo.

Carlo Acutis murió en 2006, con tan sólo 15 años, por una leucemia fulminante, y los chicos y chicas católicos se han identificado con su vida al ser un amante de la tecnología, de Internet, del deporte y los animales y ya acuden desde hace años en peregrinación a Asís donde se exhibe su cuerpo en el Santuario de la Spogliazione vestido con una sudadera, vaqueros y zapatillas de deporte.

Frassati, nacidoTurín y que falleció a los 24 años en 1925 a causa de una poliomielitis fulminante, quizás contraída en una de las muchas casas de acogida que visitaba a diario para brindar asistencia material, a pesar de vivir en una familia de clase alta, ya que su padre había sido el fundador y propietario de "La Stampa" se dedicó a ayudar a los demás.