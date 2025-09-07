Polémica en redes por el vídeo de un hombre que cae redondo al levantar una pesa: las críticas se centran en la mujer del fondo

Un joven atleta protagonizó una escena tan impactante como simbólica: tras levantar un peso muerto de unos 220 kilos, se desplomó repentinamente y cayó rígido hacia atrás, paradójicamente justo bajo un mural con la inscripción motivacional “One More”. La secuencia, captada en video y difundida masivamente en redes sociales, refleja con crudeza la delgada línea entre la motivación extrema y los riesgos de forzar el cuerpo más allá de sus límites.

En las imágenes, grabadas en un gimnasio comercial, se aprecia cómo el levantador ejecuta el movimiento con aparente corrección: guantes, barra olímpica con discos de competición y una postura firme en el cierre. Sin embargo, en apenas un instante, el cuerpo se “desconecta”: el atleta sufre un síncope y se desploma hacia atrás sin llegar a soltar la barra, dejando una estampa tan dramática como peligrosa.

Pero lo que más polémica generó en redes sociales no fue solo la caída del atleta, sino la reacción —o más bien la falta de ella— de una mujer que aparece en segundo plano. Sentada sobre una bicicleta estática y mirando su teléfono móvil, la usuaria permaneció inmóvil mientras el joven caía al suelo, lo que le valió un aluvión de críticas por su pasividad y por no intentar prestarle ayuda en un momento tan delicado.

Al final del video, la tensión se disipa cuando el joven logra reincorporarse por sí mismo. Tras unos segundos en el suelo, recupera la conciencia y consigue ponerse de pie de manera estable, confirmando que el desmayo fue pasajero y que no sufrió mayores consecuencias más allá del susto inicial.