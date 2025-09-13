El Papa facilita la inserción laboral de personas con discapacidad en el Vaticano

El Papa León XIV ha matizado la legislación vaticana para facilitar la contratación de trabajadores con discapacidad, aclarando que dicha condición no impide la idoneidad laboral, según informó este sábado la Santa Sede.

El pontífice ha autorizado a su secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, introducir dos disposiciones a una ley que regula desde 2011 la contratación en el Vaticano y la Curia Romana.

El primer cambio especifica que "la inserción laboral de personas con discapacidad debe ser promovida con espíritu de acogida y, cuando sea necesario, adoptando medidas oportunas y específicas".

Porque, subraya, "la condición de discapacidad no impide la idoneidad para trabajar" en las instituciones de la Santa Sede.

Por otro lado también cambia la declaración de "estado de buena salud" en el reglamento general de la Curia Romana, por "idoneidad psico-física" tanto para oficiales como clérigos o laicos.

El pontífice estadounidense ha dispuesto que estos cambios entren en vigor de forma inmediata.

Desde su elección el pasado mayo, el papa León XIV enseguida ha declarado una atención especial al mundo laboral y, de hecho, eligió su nombre pontificio como heredero de León XIII (1878-1903), el papa de la Revolución Industrial que afrontó por primera vez la cuestión social de los trabajadores en su encíclica 'Rerum novarum' (1891).