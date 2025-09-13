Movilidad
Tráfico trabaja en una modificación normativa que afectará a la conducción en autopistas y autovías
DGT prepara una norma que exigirá colocarse junto al borde del carril en autovías
La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una modificación del Reglamento General de Circulación que afectará a la conducción en autovías y autopistas. Según ha informado el diario Deia, la medida obligará a que los vehículos que circulen por el carril izquierdo se mantengan próximos al lado izquierdo y los que lo hagan por el derecho se sitúen hacia ese mismo lado. El objetivo es mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en este tipo de vías.
La DGT justifica el cambio en que pretende evitar cambios bruscos entre carriles, adelantamientos inoportunos o desplazamientos que aumentan el riesgo de accidentes. También se apunta a que esta regulación podría facilitar la distribución del tráfico en momentos de congestión, ya que los vehículos mantendrán una posición fija dentro de su carril.
Conductores y asociaciones de automovilistas han reaccionado ante la propuesta mostrando reservas: algunos consideran que será difícil aplicarla de forma homogénea, dado el estado demuchas vías y la señalización variable existente. Sin embargo, desde la DGT se defiende que la adaptación será gradual y acompañada de campañas informativas.
En el contexto de las reformas normativas recientes, esta propuesta se suma a otras medidas que buscan modernizar la circulación vial, haciendo énfasis en aspectos como el uso del arcén, carriles de emergencia y protocolos para vehículos prioritarios en retenciones. La reforma completa del reglamento, con todas estas nuevas normas, aún está en tramitación.
