Tráfico trabaja en una modificación normativa que afectará a la conducción en autopistas y autovías

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una modificación del Reglamento General de Circulación que afectará a la conducción en autovías y autopistas. Según ha informado el diario Deia, la medida obligará a que los vehículos que circulen por el carril izquierdo se mantengan próximos al lado izquierdo y los que lo hagan por el derecho se sitúen hacia ese mismo lado. El objetivo es mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico en este tipo de vías.

La DGT justifica el cambio en que pretende evitar cambios bruscos entre carriles, adelantamientos inoportunos o desplazamientos que aumentan el riesgo de accidentes. También se apunta a que esta regulación podría facilitar la distribución del tráfico en momentos de congestión, ya que los vehículos mantendrán una posición fija dentro de su carril.

Conductores y asociaciones de automovilistas han reaccionado ante la propuesta mostrando reservas: algunos consideran que será difícil aplicarla de forma homogénea, dado el estado demuchas vías y la señalización variable existente. Sin embargo, desde la DGT se defiende que la adaptación será gradual y acompañada de campañas informativas.

En el contexto de las reformas normativas recientes, esta propuesta se suma a otras medidas que buscan modernizar la circulación vial, haciendo énfasis en aspectos como el uso del arcén, carriles de emergencia y protocolos para vehículos prioritarios en retenciones. La reforma completa del reglamento, con todas estas nuevas normas, aún está en tramitación.