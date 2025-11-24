Pederastas y narcos, entre los diez fugitivos más buscados

La Policía Nacional ha actualizado su lista de «Los 10 fugitivos más buscados» para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia, entre los que se encuentra un profesor gallego, que abusó sexualmente de una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas, o «jefes» de organizaciones de narcotraficantes como Jesús Manuel Heredia, alias «El Pantoja». También figura en el listado de los prófugos considerados muy peligrosos un condenado por asesinato con alevosía y otros fugitivos buscados por múltiples robos con violencia o por trata de seres humanos llegando a obligar a su hermana menor y a su pareja a prostituirse. Desde la Policía recordaron ayer que la colaboración ciudadana puede ser determinante para su localización, por lo que ha habilitado un correo: losmasbuscados@policia.es para recibir cualquier pista sobre el paradero de estos fugitivos.

Además, ha difundido imágenes de los diez fugitivos con fotogramas reales y también con modificaciones mediante inteligencia artificial para recrear cambios de aspecto con los que los prófugos buscarían modificar su apariencia y evitar ser reconocidos. Así, la lista actualizada la encabezaría Daniel Vázquez Patiño. Natural de La Coruña y de 46 años. Se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años.

Jesús Manuel Heredia Heredia, alias «El Pantoja». Natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, líder del clan de «Los Pantoja» y discípulo de Abdellah El Haj, conocido como «el Messi del hachís».

Juan Herrara Guerrero. Es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores.

Juan Miguel García Santos. De Vilanova de Arousa (Pontevedra) y 51 años, está buscado por tráfico de drogas al ser considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos.

Manuel Rodríguez López. Es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. También se le considera muy peligroso.

Martiño Ramos Soto. Natural de Orense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

José María Pavón Pereira. De Huelva y de 52 años de edad. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada.

Ionut Ramon Raducan, alias «Florin». Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Está condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Marconi (Madrid).

Julio Herrera Nieto. Es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo.

Sergio Jesús Mora Carrasco, alias «Yeyo». De Huelva y con 48 años de edad, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas y es uno de los narcos más importantes de Europa.