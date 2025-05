Pediatras denuncian que ningun autonomía asegura "la mejor atención" posible a los menores

Seis sociedades de pediatría y enfermería pediátrica se han unido para reivindicar el derecho de los niños a ser atendidos en Atención Primaria por los especialistas "mejor formados" en salud infanto-juvenil. Lo hacen en respuesta ante la situación actual, en la cual, según denuncian, "ninguna Comunidad Autónoma garantiza al 100% que la infancia sea atendida en los centros de salud por pediatras de Atención Primaria y por enfermeras pediátricas, los profesionales específicamente formados para tratar la salud infantil".

Por ello, los 26.500 profesionales representados por la Asociación Española de Pediatría (AEP), la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), la Federación Española de Asociaciones de Enfermería Pediátrica (FEDAEP) y la Sociedad Española de Enfermería Neonatal (SEEN), han elaborado un manifiesto, "Ningún niño sin pediatra. Ningún niño sin enfermera pediátrica", para exigir a las administraciones "que garanticen el acceso equitativo y universal a la atención pediátrica en los centros de salud". "La pediatría de Atención Primaria debe ser una prioridad inaplazable para los responsables del Sistema Nacional de Salud y un derecho para todos los niños, niñas y adolescentes", señalan.

El manifiesto contempla aspectos como el derecho a "crecer y desarrollarse en buena salud", como establece la Declaración Universal de los Derechos del Niño y reconoce también la Constitución Española. Para ello, destacan, "el pediatra de Atención Primaria es la figura fundamental, por su formación académica y práctica durante el MIR. Se trata del profesional más formado y diversos estudios han demostrado que su intervención mejora los resultados en salud. También im plica "ser atendidos por enfermeras especialistas en enfermería pediátrica, profesionales formadas para proporcionar cuidados especializados, seguros y de calidad, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia al recién nacido, niño o adolescente, dentro de un equipo multiprofesional".

Riesgo de falta de equidad

Del mismo modo, establecen que "los menores atendidos en el primer nivel asistencial por pediatras y enfermeras pediátricas de Atención Primaria reciben una atención más adecuada a su edad y obtienen mejores resultados de salud que aquellos asistidos por otros profesionales, tal y como demuestran las revisiones sistemáticas de más de 1 000 artículos científicos llevadas a cabo hasta la fecha".

Estos resultados se obtienen, según señala el manifiesto, porque los pediatras de Primaria realizan"una prescripción ajustada de medicamentos"; llevan a cabo una "vacunación eficaz"; hacen "diagóstico precoz"- a través de las pruebas de screening disponibles-; un adecuado segumiento de patologías crónicas y mantienen la eficacia diagnóstica, entre otras funciones. Además, "la atención por enfermeras especialistas en pediatría mejora la adherencia a los protocolos para la seguridad en la infancia y disminuye los efectos adversos en los pacientes", aseguran.

Por último, y aunque en Europa hay más de 25 000 pediatras de Atención Primaria en 19 países, de acuerdo con los datos de la European Confederation of Primary Care Pediatricians (ECPCP), explican que "no todos los países cuentan con un modelo de atención pediátrica en Atención Primaria similar al español, de la misma manera que no todos los países cuentan con un sistema de asistencia sanitaria universal. "En los países donde la asistencia por parte del pediatra de Atención Primaria no está garantizada se producen situaciones de falta de equidad, algo que podría darse en España si no se salvaguarda el modelo actual que ha demostrado ser más efectivo y eficiente para la salud infantil y adolescente a largo plazo".