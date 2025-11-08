La perrera "de los horrores" en el Somontano: hallan 14 perros desnutridos entre heces acumuladas durante años

La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca ha investigado a vecino de la Comarca del Somontano como supuesto autor de un delito de maltrato animal tras hallar en su perrera 14 canes desnutridos que presentaban un estado deplorable y vivían rodeados de heces acumuladas durante años, informa Ep.

El pasado 3 de noviembre, el PACPRONA de la Guardia Civil de Huesca, mientras realizaba servicio propio de la especialidad, enfocado a las inspecciones de núcleos zoológicos de perros, procedió al reconocimiento de una perrera particular situada en la comarca del Somontano.

Los agentes encontraron en sus instalaciones a catorce perros adultos de ambos sexos y diversas razas en un estado deplorable. Los canes presentaban evidentes síntomas de desnutrición y carecían de sus cartillas sanitarias, microchips y vacunas obligatorias.

Además, no contaban con zonas de cuarentena, ni recintos adecuados para poder evitar las agresiones entre ellos.

Uno de los animales presentaba un estado caquéctico --de extrema desnutrición--, con signos evidentes de padecer leishmaniosis avanzada, habiendo perdido un globo ocular y parte de la oreja, y no pudiendo sostenerse sobre sus extremidades debido a la enfermedad para la que no había recibido tratamiento veterinario alguno.

En lo referente a la infraestructura donde se encontraban los animales albergados, los agentes observaron la falta higiénico sanitaria de las mismas, al encontrarse una gran acumulación de heces de animal que no habían sido retiradas durante varios años, pudiendo ser un foco de infección y las posibles zoonosis que pueden originar tanto a los propios animales como al núcleo urbano de la zona.

Así mismo, dichas instalaciones carecían de habitáculos para el correcto estado de los perros, faltando agua en abundancia y comida.

Finalmente, el pasado día 4 de noviembre, la patrulla procedió a la investigación del titular de los animales como posible autor de un delito de maltrato animal. Se trata de un varón de 50 años y vecino de la comarca del Somontano.

Los animales quedaron a cargo de su titular, con la obligación de prestarles los cuidados adecuados para su bienestar, así como solventar las deficiencias de las instalaciones, que serán verificadas periódicamente por los agentes del PACPRONA.

El PACPRONA de la Guardia Civil de Huesca instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Huesca, debiendo el investigado presentarse a la Autoridad Judicial cuando esta lo estime conveniente.