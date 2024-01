El pico máximo de la gripe se alcanzará a partir de este lunes

Las reuniones familiares y los actos sociales de las pasadas navidades han favorecido la transmisión de la gripe, cuyo pico máximo se alcanzará a partir de este lunes, día 15, según ha dicho a EFE el médico especialista en enfermedades infecciosas Vicente Soriano. Este experto en genética clínica y profesor y vicedecano de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha recordado que la gripe comenzó a expandirse el pasado 15 de diciembre. Una vez finalizadas las celebraciones navideñas, y teniendo en cuenta que el periodo de incubación hasta que afloran "los síntomas del moquillo y la fiebre" son de entre 3 y 5 días, este médico prevé que el pico máximo de casos sea a partir del 15 de enero, pero aún queda "una semana complicada". "Este virus de la gripe A no es especial ni ha mutado", ha recalcado, ya que es un virus que estaba en otoños anteriores a la pandemia de la covid-19. El alto número de contagios del último mes se debe a que en los últimos tres inviernos ha habido menos circulación de gente por el aislamiento preventivo debido a la pandemia, de modo que hay poca inmunidad residual en la población, por lo que no ha desarrollado anticuerpos contra las nuevas cepas de cada año. "A esto se suma un efecto un poco curioso y es que, probablemente, hemos perdido todos el miedo al contagio por lo que supuso el covid", ha opinado. Así, la tasa de vacunación frente a la gripe, que se situaba antes de la pandemia entre el 75 y el 80 %, en el momento actual en España es inferior al 65 %. La población que sí se ha vacunado son los más vulnerables: mayores de 60 años, personas con obesidad o diabetes, y enfermos crónicos, ha precisado este médico, quien fue asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La vacunación es una herramienta "muy clara" para combatir la gripe, ha recalcado, de modo que las comunidades han realizado una nueva campaña estas semanas para lograr la inmunización frente a las enfermedades respiratorias. "Los catarros de invierno se pueden combatir con las vacunas contra la gripe, el covid y el virus respiratorio sincitial. Además, este invierno las bronquiolitis de lactantes han caído en picado con la vacuna suministrada a los bebés", ha asegurado. Aparte de las vacunas, hay que tener "una mínima educación" sobre los catarros, ya que si uno es un colectivo de riesgo, tiene expectoración purulenta y tiene fiebre con más de 38 grados durante tres días, hay que consultar a un médico para tomar antivirales y cortar una crisis sanitaria. Tampoco hay que olvidar las medidas de autoprotección: lavado de manos, ventilación, distancia social y, sobre todo, usar la mascarilla, que supone "un acto de responsabilidad". Así, ha recomendado su uso a la gente con síntomas y también a las personas vulnerables, quienes deben evitar los espacios concurridos para no exponerse a los virus, informa Efe.