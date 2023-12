El pilar social de la Iglesia: 72 millones de euros

«La Iglesia no pasa una factura a la sociedad de lo que hace, pero está claro que sin esta red de centros asistenciales muchas de los cerca de 4 millones de personas que acuden a ellos no recibirían la ayuda que necesitan». La directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, Ester Martín, compartía este martes esta reflexión al desvelar que la Iglesia dedicó más de 72 millones de euros en atención asistencial solo en 2022, 17 millones más que el año anterior. Es más, en la última década los centros asistenciales católicos, que se extienden desde comedores sociales a casas de acogida a migrantes, han aumentado en un 64,81%. En total, se contabilizan 8.796, que son 3.459 más que en 2010. Gracias a esta labor social, se calcula que habría 3.778.740 personas beneficiarias.

Todos estos datos forman parte de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia, un informe con el que se rinden cuentas ante la sociedad por lo recibido, sea en donativos, sea desde la equis de la declaración de la renta, que llegó a los 358,9 millones de euros en el ejercicio correspondiente. En este tiempo, han aumentado en un 11,4% las colectas, es decir, pasando de 343 millones de euros en 2021 hasta los 382,1 millones en 2022.

«No nos quedemos en las cifras, que son importantes y significativas. Lo importante son las personas y las realidades eclesiales que hay detrás de la acción evangelizadora», apuntó el secretario general de los obispos, César García Magán, durante la presentación en Madrid de este estudio elaborado a partir de 330 indicadores y que cuenta con el aval de una auditoría externa firmada por PWC.

La Memoria explicita cómo la Iglesia es motor de empleo en nuestro país. Solo las diócesis y parroquias generan un total de 64.925 contratos. Si a esto se sumara el personal de los colegios, de los hospitales de las residencias, se convertiría en la mayor empleadora de nuestro país, solo después del Estado y por delante de Mercadona, la entidad con más trabajadores. «La Iglesia no es una empresa ni un conglomerado de empresas. Estamos hablando de más de 40.000 entidades y resulta complicado confirmar este extremo, pero poco a poco iremos cuantificando cómo impacta a nivel socioeconómico en términos de empleo y de PIB», comentó Martín al respecto.

Solo en el campo educativo, los colegios católicos suponen un ahorro de 4.213 millones de euros al Estado. La Iglesia suma 1,5 millones de alumnos que estudian en sus 2.536 centros católicos, que cuentan con 134.336 trabajadores. Además, 10.990 alumnos están matriculados en los 423 centros de educación especial. En el ámbito universitario, hay 6.989 alumnos de grado más (114.198 en total) en las 17 universidades de orientación católica, donde estudian el 58,46% de los alumnos de grado de universidades privadas presenciales.

La Memoria también recoge cómo el patrimonio cultural eclesial genera un impacto total en el PIB de España de 22.620 millones de euros. Solo en 2022, las diócesis españolas destinaron 47.3 millones en 499 proyectos de construcción, conservación y rehabilitación, 22 iniciativas más que en 2021.

En esta radiografía sobre el catolicismo español, se certifica que han aumentado el número de bautizos, confirmaciones, matrimonios y unciones de los enfermos. Para la directora de la Oficina de Transparencia, «veníamos de unos años de un decrecimiento muy importante por la situación excepcional de covid». En el caso de los bautizos, se han alcanzado los 159.129 (9.418 más); las confirmaciones llegan a las 104. 600 (1.016 más); los matrimonios se cifran en 35.253 (9.491 más); y las unciones de enfermos, 27.788 (743 más). Esta actividad celebrativa es fruto de las 27,5 millones de horas que dedican los sacerdotes para sacar adelante las parroquias. Eso sí, el número de católicos que acude a misa ha caído en 211.516, pasando de 8,26 millones en 2021 a 8,04 millones en 2022 (2,5% menos). «Sin vanidad y también sin acritud, estamos orgullosos de nuestra fe y de esas personas que dan testimonio, de nuestros laicos, consagrados, sacerdotes y seminaristas», subrayó García Magán.

En el marco de la presentación de la Memoria de Actividades, el secretario general de los obispos fue preguntado por la acogida en la Iglesia española de la declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que respalda la bendición a parejas en lo que el Vaticano califica como «situación irregular». «Como premisa mayor, la Conferencia Episcopal Española no hace valoraciones de la Santa Sede y cada obispo verá en su diócesis», se limitó a decir García Magán. Tan solo apostilló al respecto que «no solo está centrado en las parejas homosexuales sino también heterosexuales» y remarcó «la importancia de no confundir y de hacer esa bendición una celebración distinta del matrimonio canónico». «En no pocas parroquias hay grupos de acompañamiento pastoral a personas divorciadas, separadas y bodas civiles, así como grupos de seguimiento de pastoral LGTBI».