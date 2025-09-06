La planta atemporal para un balcón repleto de flores hasta en otoño

Tomarse el café de la mañana en el balcón es un placer sencillo que gana valor cuando el espacio está acompañado de plantas en plena floración. Entre todas las opciones posibles, hay una especie que nunca pasa de moda y que sigue siendo la favorita en terrazas y patios: el geranio. Su popularidad no es casual. Se trata de una planta resistente, generosa en colorido y sorprendentemente fácil de cuidar.

Cinco motivos para elegirlos

Expertos en jardinería coinciden en que los geranios reúnen cualidades difíciles de superar:

Belleza versátil: Sus flores encajan tanto en decoraciones clásicas como modernas.

Bajo mantenimiento: Con un poco de agua, sol directo y resguardo frente al viento fuerte, prosperan sin grandes cuidados.

Gran resistencia: Soportan altas temperaturas y, con ciertas atenciones, también los meses fríos.

Aliados contra insectos: Algunas variedades desprenden un aroma que ahuyenta mosquitos de manera natural.

Adaptables a cualquier formato: Se desarrollan bien en macetas, jardineras o incluso cestos colgantes.

Cuidados imprescindibles

Mantener un geranio sano no es una tarea complicada, pero conviene seguir tres reglas básicas. La primera: regar solo cuando la capa superficial de la tierra esté seca, evitando encharcamientos que dañan las raíces. La segunda: eliminar flores y hojas secas, lo que estimula la aparición de nuevos brotes. Y la tercera: situarlos en un lugar soleado, pues la luz es la que garantiza floraciones abundantes.

Los especialistas recomiendan prestar atención al drenaje del sustrato, porque el exceso de agua es uno de los pocos puntos débiles de esta especie.