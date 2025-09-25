La planta ideal para personas con poco tiempo: tolera la sequía y requiere pocos cuidados

La búsqueda de una planta que resista al calor, sobreviva con apenas unas gotas de agua y, además, envuelva tu terraza con un perfume constante parece casi un reto imposible. Sin embargo, existe una especie que reúne todas esas cualidades y que, sin grandes cuidados, puede transformar cualquier balcón en un rincón mediterráneo.

Quienes cuentan con poco tiempo o con un clima exigente valoran especialmente aquellas especies capaces de mantenerse verdes todo el año sin necesidad de atención diaria. Este ejemplar en concreto soporta la falta de riego mejor que la mayoría de plantas ornamentales y, colocado en un rincón soleado, se convierte en el alma de cualquier espacio exterior.

Parte de su magia está en los aceites esenciales que desprenden sus hojas, responsables de un olor intenso, fresco y fácilmente reconocible. No solo perfuma al aire libre, sino que desde hace siglos ha tenido un lugar privilegiado en cocinas, rituales y remedios medicinales gracias a sus múltiples aplicaciones.

Hablamos del romero. Tiene sus raíces en la cuenca mediterránea, donde durante siglos ha crecido en suelos pobres y al sol implacable. Su resistencia natural explica tanto su extendido uso como el profundo simbolismo que atesora en la tradición popular.

Sus ramas frescas pueden emplearse en recetas y aceites aromatizados, mientras que sus flores atraen a abejas y mariposas, fomentando la biodiversidad incluso en entornos urbanos.