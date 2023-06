Polémica por un vídeo donde maltratan a una cría de camello en Lanzarote: "No paraba de chillar"

Los gritos de dolor de una cría de camello en Lanzarote mientras la "adiestraban" para luego pasear a turistas ha desatado multitud de comentarios en redes sociales. Las imágenes fueron grabadas por la usuaria de Instagram 'elevegancoach' durante durante la subida de las Montañas de Fuego, en el Parque Nacional de Timanfaya, un recorrido muy común entre los turistas. "Maltrato animal de libro. Por supuesto que voy a poner una denuncia en cuanto llegue a mi ciudad. Esto no se puede permitir", escribe en el post esta turista.

En el vídeo se puede ver cómo trabajadores de una empresa, que se dedica a ofertar paseos en camello, enseñan a una cría de camello a soportar el peso de dos hombres mientras otro golpea al animal por detrás para ordenar que se levante. "Una cría de camello golpeada continuamente para 'adiestrarla', se suben encima para que se 'acostumbre'. Soportando altas temperaturas y muchas horas de 'trabajo' al sol, sin agua y sin comida", señala en el post @elevegancoach.

"Son unos miserables, se me rompió el corazón de verlo y escuchar los gritos de dolor de la pobre cría", prosigue esta usuaria indignada ante lo que vieron sus ojos. Explica que "se escucha a la chica que trabaja con ellos decir que están siendo grabados, que no hagan "eso" ahí delante de todos, que los pueden denunciar" y añade: "Los que montan en caballo, camello y abusan así de estas criaturas, no tienen perdón, les deseo lo peor. No contribuyan a ésta tortura".

En ese sentido, el Partido Animalista PACMA ha lanzado un mensaje en redes donde han pedido que “se reduzca la demanda de los paseos en camello” para que estos hechos no se vuelvan a repetir. "Si no te da pena piensa que el animal de las imágenes es un perro", aseguran en un vídeo. La formación política afirma que estos camellos son obligados a trabajar los siete días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde . "Durante estas agotadoras jornadas de 7 horas ininterrumpidas, no se les permite beber o comer".

PACMA añade que su equipo ha constatado que "ni en el recorrido, ni en el recinto donde se inician los paseos, los camellos disponen de ningún tipo de cobijo frente al rigor del sol". "Son obligados a sentarse y levantarse una y otra vez, cargados con el peso de la silla y de las personas que van montadas en ellas: unos 200 kilos de media en cada viaje. Este tipo de actividad forzada y repetitiva, desarrollada sobre un suelo compacto, como caminos o tramos asfaltados, produce lesiones en las patas y en las articulaciones de los animales".

Por su parte, el digital La Voz de Lanzarote ha contactado con el camellero que ha sido denunciado por estos hechos a la Guardia Civil. El hombre, que trabaja para la empresa Echadero de Los Camellos, ha señalado que el “error” fue suyo”, reiterando que “nada tienen que ver” los otros camelleros de la empresa: “Se me fue de las manos. Esa cara no es la que nos representa. Lo ocurrido me lleva a aprender de este error para no volver a cometerlo”.