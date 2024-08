La Policía alerta de una nueva estafa por chantaje emocional: 'Lo hacen tan bien que hasta tu cuñado caería'

Uno de los motores que mueven tanto al ser humano como al conjunto de la sociedad (que no es sino una suma de individuos y sus relaciones) es el altruismo. Es decir, la natural tendencia a ayudar a los demás por el mero hecho de compartir especie con ellos, porque no hacerlo sería omitirle el socorro a otra persona. Por esto mismo, el altruismo es uno de los factores que más explotan los estafadores cuando quieren aprovecharse de alguien bondadoso.

La mayoría de ciudadanos tienden a actuar de buena fe, al menos la gran mayoría. En las grandes ciudades, sin embargo, con la masificación, la pérdida de lazos vecinales y la exposición continuada a la misera o los timos, las personas acaban por volverse, por desgracia y con razón, más insensibles hacia quienes les paran por la calle solicitándoles ayuda o auxilio económico.

Existen cientos si no miles de asociaciones en España cuyo única finalidad es atender las demandas de los más desfavorecidos, siempre que acudan a sus sedes a solicitarla. Sin embargo, cuando son las personas que necesitan socorro las que se nos presentan a nosotros, especialmente si es de manera abrupta abordándonos por la calle, siempre existe una mayor sospecha sobre si de verdad necesita la ayuda o solo nos quiere sacar dinero. Es una realidad muy triste y embarazosa, pero a la que, por desgracia, la mayoría nos tenemos que enfrentar todas las semanas.

En algunas religiones, como el Islam, los fieles están obligados a darles una limosna equivalente al 2,5% (la cuadragésima parte) de sus ahorros a las personas más pobres de su comunidad, siempre poniendo en primer lugar a sus familiares, amigos y conocidos más cercanos. El catolicismo también ha estado siempre muy concienciado sobre la ayuda a los pobres, el libro de Tobías 4, 7-8 dice: "Da la limosna de tus bienes y no lo hagas de mala gana. No apartes tu rostro del pobre y el Señor no apartará su rostro de ti".

Sin embargo, aprovechándose de los buenos valores inherentes a todas las culturas y civilizaciones de apoyo a los más necesitados y el auxilio a las personas que lo necesitan, muchos estafadores utilizan la buena fe de sus víctimas en su contra para robarles dinero sin que lleguen siquiera a sospechar de que su buena acción no era más que un 'teatrillo'.

La Policía advierte de una nueva estafa por chantaje emocional

Sufrir un atraco por la calle le puede hacer sentir a uno impotente, pero si en vez eso le has sustraído el dinero por medio de un engaño, a la impotencia se le suma un sentimiento de resentimiento, se toma como un ataque a la inteligencia y la buena fe del ciudadano. Y aunque una mala experiencia no nos debe hacer guardarle sesgos al resto del mundo, sí que puede dejar una huella por mucho tiempo que melle la confianza de la víctima hacia todas las personas.

La Policía Nacional ha advertido en un vídeo que ha publicado a través de su perfil oficial en redes sociales (@policia) de la existencia de una nueva estafa en la que se utiliza el chantaje emocional para extraerle dinero a la víctima. Según los agentes, se trata de un timo en el que los profesionales del engaño "lo hacen tan bien, que hasta tu cuñado caería".

Así, el estafador intenta hacer creer que es un conocido, directo o de la familia, y pide dinero prestado para solventar un problema grave y urgente, como comprar medicinas para su hija, o pagar una multa importante. Tras empatizar con ellos y prestarles una importante cuantía, desaparecen sin dejar rastro. "Cuando te des cuenta de que en realidad no conoces de nada a esta persona, será demasiado tarde", afirma la Policía, y añaden que "ser solidario es admirable, pero no está de más ser precavido".

Ante situaciones apremiantes y que requieren de una actuación urgente, la Policía Nacional conviene seguir estos tres pasos: