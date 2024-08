La Policía Nacional alerta sobre una nueva estafa de WhatsApp: cuidado si te llega este mensaje

La Policía Nacional ha vuelto a alertar a través de sus redes sociales sobre una nueva estafa a través de WhatsApp, que ya ha cosechado sus primeras víctimas en nuestro país. "¿Has recibido en tu teléfono móvil un mensaje como este?", empieza preguntando el agente en el vídeo publicado en las redes sociales.

¿En qué consiste la estafa?

La estafa comienza con un mensaje de WhatsApp en el que se promete a los destinatarios ingresos por seguir blogueros en YouTube. El mensaje asegura que una empresa, que supuestamente colabora con YouTube, necesita contratar a muchos empleados para elogiar y seguir el contenido de ciertos blogueros. A cambio, se promete un salario de cinco euros por cada bloguero seguido, con la posibilidad de ganar entre 50 y 300 euros al día, o incluso más.

Agentes de la Policía Nacional Archivo

Si la persona acepta la oferta, es añadida a un chat de Telegram donde aparentemente otros "compañeros de trabajo" están ganando dinero. Inicialmente, los estafadores pagan pequeñas sumas de dinero mediante Bizum para ganar la confianza de la víctima. Sin embargo, pronto empiezan a pedir a la víctima que invierta su propio dinero con la promesa de obtener mayores ganancias e intereses.

La estafa se completa cuando los estafadores convencen a la víctima de hacer estas inversiones. En realidad, el dinero invertido por la víctima es robado y los estafadores vacían su cuenta bancaria, dejando a la víctima sin el dinero que había invertido y sin las prometidas ganancias. Si recibes un mensaje similar, “ten cuidado, estás siendo víctima de una estafa", termina el agente.

Este tipo de estafa es solo una de las muchas que circulan en las plataformas de mensajería, por lo que es crucial mantenerse alerta. Así que, recuerde que debe ser cuidadoso con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Los estafadores suelen atraer a las víctimas con grandes descuentos o promesas de ganar dinero fácilmente. Usar el sentido común es la mejor manera de identificar y evitar estas estafas.

Otras precauciones importantes

Para mantenerse seguro en WhatsApp, protéjase de los estafadores evitando a toda costa revelar información personal o financiera a desconocidos, incluso si afirman ser representantes de una empresa reconocida. Verifique la identidad de cualquier persona que se ponga en contacto inesperadamente, usando un número de teléfono o correo electrónico de una fuente confiable.

Cómo impedir que usuarios desconocidos te agreguen a grupos de WhatsApp para evitar caer en ciberestafas Europa Press

No haga clic en enlaces en correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados, ya que pueden dirigir a sitios web fraudulentos. Mantenga actualizado un buen software de seguridad en su ordenador y dispositivos móviles. Y por último, es fundamental recordar que, si crees que has sido víctima de una estafa, debes informar de inmediato a la Policía y a tu banco o proveedor de tarjeta de crédito.