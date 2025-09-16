La Policía Nacional detiene a un hombre por simular una estafa en su cuenta bancaria

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la comisaría de Plasencia, detuvieron el pasado 10 de septiembre a un hombre de 30 años por simular ser víctima de una estafa bancaria por un importe de más de 8.000 euros.

La investigación se inició a principios de julio, cuando el hombre acudió a dependencias policiales para denunciar haber sido víctima de numerosos cargos no autorizados en su cuenta bancaria, por un total de 8.584 euros.

Sin embargo, tras diversas gestiones como la solicitud de movimientos bancarios y el análisis de cuentas, los agentes comprobaron que los cargos habían sido realizados por el propio denunciante. Ante estos hechos, procedieron a su detención.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para tramitar el correspondiente atestado, ha informado en nota de prensa la Policía Nacional.