No es para poner una pajita: el agujero en la tapa de las latas de refresco tiene un uso concreto

Al abrir una lata de refresco, pocas personas se detienen a pensar en el diseño detallado que hay detrás del conocido anillo de apertura. Una creencia común es que la pequeña hendidura ovalada que aparece en la lengüeta sirve exclusivamente para insertar una pajita. Sin embargo, la función real de este elemento es mucho más ingeniosa y va más allá de lo evidente.

La historia se remonta a principios de los años 60 en Estados Unidos. Ermal Cleon Fraze, un ingeniero estadounidense, asistía a un picnic cuando se dio cuenta, con cierta frustración, de que no tenía a mano un abrelatas para disfrutar de su cerveza. Este contratiempo rutinario se convirtió en una inspiración y, tras experimentar presionando el recipiente con objetos improvisados, surgió su invento: la lengüeta extraíble colocada en la parte superior de la lata. Este nuevo mecanismo eliminaba la tediosa búsqueda de un abrelatas.

Con el paso de los años la idea fue perfeccionándose. En 1975, Daniel F. Cudzik realizó una mejora clave: integró la lengüeta de manera fija a la lata y añadió una pequeña abertura ovalada, la misma que hoy encontramos en casi todas las latas. Aunque muchos la interpretan como un soporte para pajitas, su autentica función es la de actuar como palanca, permitiendo abrir el envase de forma cómoda y segura sin tener que desprender ninguna pieza del recipiente.

El aparentemente simple orificio cumple además una importante misión ecológica y económica. El diseño ergonómico de la lengüeta permite a los fabricantes reducir la cantidad de aluminio necesaria para cada pieza.

Detrás de cada pequeño detalle, como la famosa hendidura de la lengüeta, hay razones de funcionalidad, sostenibilidad y economía. Lo que parece un apoyo anecdótico para una pajita es, en realidad, parte esencial de un sofisticado diseño pensado para facilitar la vida y cuidar del entorno.