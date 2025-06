Preguntan a varios franceses sobre cómo son los españoles y sentencian: “Son pesados”

España y Francia, enemigos íntimos. Tradicionalmente la relación a nivel social no es tan idílica como lo pueda ser con el otro vecino, Portugal. Una rivalidad con siglos de historia que en la actualidad se ve reflejada cada vez que ambos países se encuentran en un evento deportivo. Un España contra Francia es un clásico y saca lo más pasional de todos los fanáticos, aunque a veces haya que rendirse a las leyendas como hicieron los franceses con Rafael Nadal, al que silbaban en sus primeros años.

Más allá del deporte, españoles y franceses chocan en muchos aspectos a nivel cultural. Pese a ser dos naciones fronterizas, las costumbres y la forma de ser es muy diferente en ambos casos. Aunque las opiniones son personales, recoger varias puede mostrar el sentir de la población sobre cualquier tema. 'Dele GT' es un creador de contenido en YouTube y realizó un vídeo desde Francia para arrojar luz sobre el tema: "Estoy en Marsella ahora y voy a preguntar a la gente por la calle qué opinan de los españoles".

¿Qué opinan los franceses de los españoles?

La primera respuesta de una mujer deja en bien lugar a las personas de nuestro país: "Me encantan los españoles, toda mi familia es española y adoro las tapas", afirmó en francés. El segundo en ser preguntado fue un hombre, también medianamente joven y con una opinión positiva: "Muy bien, la gente muy bien, es limpia". Otro hombre, esta vez más mayor, resolvió en una palabra: "Magníficos". Incluso una pareja reconoció que los españoles son más simpáticos que los franceses.

Sin embargo, pronto empezaron las pegas. A una joven no le gustaban tanto los españoles: "Diría que son ruidosos y que gesticulan mucho cuando hablan, nos dimos cuenta en el metro", explicaba. Es cierto que el tono suele ser alto, sobre todo cuando se juntan grupos grandes y de jóvenes. Reconocer a un español al salir al exterior no es complicado. En cambio, su opinión no es tan negativa: "El resto todo bien". Aunque no lo era todo porque encontró otro punto en contra: "Aunque no hay mucha moda ahí".

La mayoría seguía diciendo cosas bastante realistas: "Alegres, fiesteros y van en grupo a menudo". Tras esta mujer, vuelve con la pareja mencionada anteriormente, que dispara con bala: "Les gusta mucho la fiesta y hablan muy rápido y fuerte, son muy pesados". El tono de voz es el gran problema que encuentran los franceses de los españoles, aunque la mayoría comparten buenas experiencias: "Solo he tenido buenas experiencias y muchos amigos. Siempre es un placer tratar con españoles".

Vuelta al deporte

La opinión de otro francés destaca por la añoranza de tiempos pasados: "Futbolísticamente hablando, echamos de menos a Messi y a Cristiano Ronaldo en LaLiga". La competición española es muy seguida fuera de nuestras fronteras, aunque sin el impacto mediático de años atrás. Quitando eso, se quita el sombrero con España: "Sino un país bonito, se vive bien, las vacaciones también, tiene lugares bonitos y para salir de fiesta. Ningún problema con los españoles", concluye.