Un preso se fuga del hospital de Pamplona tras descolgarse con sábanas desde un tercer piso

Un interno de la cárcel de Pamplona, de 59 años y de nacionalidad española, se fugó este martes alrededor de las 13:30 horas del Hospital Universitario de Navarra (HUN), donde estaba ingresado bajo custodia policial. Fue detenido dos horas más tarde en Zizur Mayor, concretamente en el domicilio de sus padres, según informaron a Efe fuentes policiales.

El recluso, que cuenta con numerosos antecedentes penales, cumplía condena por quebrantamiento de condena. Había sido trasladado desde el centro penitenciario al Hospital Virgen del Camino, ubicado dentro del complejo del HUN, para recibir atención médica. Durante su estancia, permanecía ingresado en una habitación de la tercera planta, bajo custodia de agentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con el protocolo habitual, los funcionarios policiales permanecen habitualmente en el pasillo para preservar la intimidad del paciente y solo acceden a la habitación a petición del personal sanitario. El preso aprovechó esa circunstancia para escapar: se descolgó por una ventana utilizando unas sábanas anudadas.

La fuga fue descubierta cuando las enfermeras y los agentes entraron a la habitación para darle la comida. Inmediatamente se activó un amplio dispositivo de búsqueda en el entorno del hospital con patrullas de distintos cuerpos policiales. El fugitivo, fue finalmente localizado dos horas más tarde en Zizur Mayor, en el domicilio de sus padres, donde fue detenido.