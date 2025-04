Profe Maza, astrónomo, sobre mantener el horario de verano todo el año: "prefiero que sigamos cambiando la hora"

Cada año, en marzo y octubre, los españoles ajustan sus relojes para adaptarse al horario de verano e invierno, un ritual que genera un debate recurrente sobre su conveniencia. Mientras algunos defienden el cambio como una manera de aprovechar mejor la luz natural, otros consideran que altera el ritmo biológico y tiene un impacto negativo en la salud y la productividad.

Este dilema no es exclusivo de España. En países como Chile, el astrónomo José Maza ha analizado las ventajas y desventajas del ajuste horario, defendiendo su continuidad por razones de seguridad y eficiencia. Sus argumentos resuenan con la discusión que se mantiene en Europa sobre la posibilidad de eliminar el cambio de hora o mantenerlo.

El uso eficiente de la luz del sol

Uno de los principales argumentos del astrónomo es la mejor administración de la luz natural. "Si tuviéramos el horario de invierno todo el año, el tiempo de Greenwich sería de cuatro horas menos, y el sol en diciembre saldría a las cinco y media de la mañana en Santiago, con lo cual estaría claro desde las cinco", explica. En ese escenario, muchas personas estarían dormidas durante esas primeras horas de luz.

El cambio de horario permite trasladar esa claridad a la tarde. "El sol, en vez de ponerse a las siete y media, se va a poner a las ocho y media, un cuarto para las nueve", señala Maza, resaltando que este ajuste hace un mejor uso de la luz solar. Un argumento similar se aplica a España, donde las diferencias entre las distintas zonas horarias del país también generan controversia sobre si se debería mantener un horario de invierno o verano permanente.

Alternativas al cambio de hora

Existen lugares donde no se modifica la hora, pero la sociedad ajusta sus horarios laborales. "He estado varias veces en Arizona, en Estados Unidos, y la gente llega a trabajar a la oficina a las siete de la mañana", comenta el astrónomo. En estos casos, se adapta la rutina diaria para aprovechar mejor la luz natural. Sin embargo, en Chile y en España no se ha optado por modificar el horario laboral o escolar, lo que justifica el cambio de hora estacional.

Seguridad y bienestar de los niños

Uno de los puntos más críticos de mantener el horario de verano todo el año es la seguridad de los niños que asisten al colegio. "Si usáramos el horario de verano todo el tiempo, el sol sale casi a las ocho y media, un cuarto para las nueve. Entonces a las ocho de la mañana está recién empezando a clarear", advierte Maza. Esto significa que muchos estudiantes tendrían que trasladarse en completa oscuridad.

"La oscuridad siempre se presta para que alguien tenga malas ideas", enfatiza. Por ello, defiende la necesidad de mantener el horario de invierno en ciertos periodos del año. "Por la seguridad de los niños yendo al colegio, yo prefiero que tengamos un horario de invierno en que no va a salir el sol un cuarto para las nueve, sino un cuarto para las ocho, y entonces desde las siete y cuarto vamos a tener bastante luz". En ciudades españolas como Madrid o Barcelona, el horario de invierno también genera un impacto en la seguridad y la calidad de vida, sobre todo en las zonas más occidentales de la península.

La importancia de mantener el cambio de hora

José Maza concluye que mantener el sistema actual de cambio de hora es la mejor opción. "Cuando sea las doce de la noche, le vamos a poner las once al reloj, y vamos a quedar a cuatro horas de Greenwich. Pero yo voto porque sigamos cambiando la hora".

Según el astrónomo, la transición entre horario de invierno y verano no solo optimiza el uso de la luz solar, sino que también protege a los escolares y facilita un mejor desarrollo de la vida cotidiana en Chile. Un dilema que también enfrenta España, donde aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del cambio de hora en el país.