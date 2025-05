Así es el ‘bloque del terror’: apuñalamientos y miedo en una zona con hoteles por okupas en cinco edificios abandonados

Las okupaciones afectan a los propietarios, pero también a todo el entorno de la zona. Los vecinos sufren todo tipo de consecuencias como explicó a LA RAZÓN un vecino de un edificio con okupas en el madrileño barrio de Salamanca. Algunas son materiales: "Siempre que hay un desalojo se producen actos vandálicos en el edificio", pero en ocasiones también llega a lo físico: "Una okupa de larga duración rompió la nariz a una persona del edificio".

Este tipo de personas vive bajo amenaza constante: "Nos dijeron que si quitábamos las cámaras nos las veríamos con ellos" y no es algo puntual. La violencia tiende a aumentar en los lugares con okupas. Esto lo saben bien en San Blas, otro barrio madrileño. Esa zona cuenta con varios hoteles de cuatro estrellas, pero algunos bloques se quedaron sin terminar de construir y ahora generan problemas porque han entrado los okupas.

En el foco está Aragón Suites, un complejo de cinco edificios que, pese a estar casi listos, no se terminaron de construir y en los que se llegaron a alquilar algunas viviendas, pero, tras quebrar la constructora todo cambió. Años después la zona es foco de okupaciones, realquileres y violencia. En 2022 la propiedad dejó de pagar los suministros y la mayoría de familias abandonaron el bloque. Sin embargo, algunas personas siguen dentro y es conocido como el 'bloque del terror'.

De hotel de lujo a foco de problemas

Hace unos meses este lugar fue noticia porque agentes de la Policía Nacional detuvieron a once personas por participar en una reyerta con armas blancas. Tras una inspección posterior, los agentes hallaron un cuchillo de cocina, un cúter y un martillo, los cuales fueron incautados. Los arrestados fueron todos colombianos menos un venezolano de entre 24 y 31 años. El asunto no fue de una magnitud todavía mayor debido al refuerzo de la presencia policial en la zona.

Los agentes se personaron inmediatamente, encontrando a un grupo de personas alteradas y presentando algunas de ellas diversas heridas en rostro y manos. La situación no ha mejorado desde entonces y el programa 'Apatrullando' de 'LaSexta' quiso comprobar de primera mano el estado del edificio. David Casasús fue recorriendo el edificio e incluso llegó a hablar con una persona que vive ahí, que no quiso mostrar su cara.

Oscuridad y ruido, señas del edificio

Antes de entrar, se aprecian las ventanas completamente rotas y se escucha un ruido constante. Como comprueba el reportero, es por un generador utilizado para dar luz a las viviendas del interior. Una vez entra, se ve una recepción abandonada y un ascensor que no funciona: "No hay ni luz ni ascensor". Al subir por las escaleras, comprueba que no funciona ningún interruptor y hay cables a la vista. Totalmente a oscuras, llega a la puerta de dicho vecino.

Este se encuentra en el primer de los cinco bloques y es muy claro: "Nosotros llevamos viviendo aquí tres años". El hombre es preguntado por su forma de mantenerse y respondió lo siguiente: "Trabajo en el Carrefour de cajero con un contrato de 40 horas". El reportero también le pregunta sobre si llegaron a firmar contrato con la antigua propiedad, pero afirma que no.

Sin embargo, explica que sí paga un alquiler: "A un rolo". Como explica el periodista, es un chico de Bogota: "Es decir, que os lo ha subarrendado". Ni corto ni perezoso, lo confirma: "Sí, señor". No se queda ahí, también detalla el precio que pagan, que no es ninguna minucia: "Le pagamos 450 euros". Los hoteles de la zona, que son varios, denuncian que "les está afectando a nivel de clientes".