La psoriasis controlada reduce el picor y la descamación de la piel

La piel es el órgano más grande del cuerpo, cubre todo su exterior y protege el organismo de factores externos. Evita la deshidratación, ya que retiene los fluidos corporales, frena la entrada de gérmenes nocivos y previene posibles infecciones. La piel controla la temperatura corporal y transmite las sensaciones de frío, calor y dolor. Además, produce la vitamina D cuando se expone al sol. Al estar continuamente expuesta al exterior, la piel puede sufrir problemas que se manifiestan enpicores, enrojecimiento, ardor o sarpullido. Entre las afecciones más comunes de la piel están las quemaduras, el acné, la dermatitis atópica, el cáncer de piel o la psoriasis.

La psoriasis es una enfermedad crónica y autoinmune de la piel, que se manifiesta como una erupción con manchas rojas y descamativas que producen picor, sobre todo en los codos, las rodillas y el cuero cabelludo. “Existen diferentes tipos de psoriasis, desde la psoriasis en gotas, con pequeñas placas distribuidas por el cuerpo, hasta la psoriasis inversa que aparece en áreas como las axilas o la zona genital” explica la doctora Libe Aspe, Dermatóloga y especialista en la Unidad Capilar del Hospital Quirónsalud Vitoria. La psoriasis se presenta en ciclos, con brotes que pueden durar días, semanas o meses y después desaparecen. En ocasiones puede llegar a ser dolorosa, lo que afecta en el sueño y la concentración de las personas que la padecen.

No se conocen con exactitud los desencadenantes de esta enfermedad, se cree que es un problema del sistema inmune que hace que las células de la piel crezcan a un ritmo más rápido de lo normal, pero existen ciertos factores externos como las infecciones, el estrés y el tabaco que pueden desencadenar brotes, así como las heridas y quemaduras. “La psoriasis es una enfermedad de base genética, tiene un componente hereditario y está regulada inmunológicamente por unas células del sistema inmune llamadas linfocitos T” apunta la doctora Maribel Martínez, dermatóloga y también especialista en la Unidad Capilar. El sistema inmune puede verse afectado por factores externos como el frío o el calor, por eso en verano, las personas que sufren psoriasis sienten cierta mejoría, ya que el efecto de la radiación solar es antiinflamatorio e inmunosupresor. Otros factores como el consumo de tabaco, la obesidad o ciertos medicamentos, pueden influir en la aparición de brotes.

Dras Libe Aspe y Maribel Martínez Quirónsalud

Entre el 60 y el 80 por ciento de las personas que padecen psoriasis, la enfermedad se manifiesta en el cuero cabelludo. Y, aunque puede parecer que es menos visible que un brote en otra parte del cuerpo más expuesta al exterior, la psoriasis en el cuero cabelludo afecta en la calidad de vida del paciente. La descamación que se produce se ve como caspa gruesa que cae sobre los hombros y destaca en la ropa, sobre todo si es de color oscuro. También es muy incómoda porque puede picar muchísimo y llega a afectar a nivel psicológico. Suele aparecer, sobre todo en la parte de atrás de la cabeza, en la línea de implantación del pelo y detrás de las orejas, en forma de placas rojas con una escama muy gruesa. En algunas personas predomina la rojez y en otras la descamación, que puede llegar a cubrir todo el cuero cabelludo.

No existe un tratamiento curativo para la psoriasis, al tratarse de una enfermedad que cursa a brotes, habrá épocas en las que se necesite un tratamiento más intensivo para controlar la enfermedad y en otras ocasiones, no será necesario ningún tratamiento. Esta afección se controla con tratamientos tópicos, “los que más se utilizan son los corticoides para controlar la inflamación que provoca el brote y los fármacos queratolíticos que eliminan la escama gruesa” añade la doctora Aspe. El tratamiento se lo puede aplicar el propio paciente en casa, siempre respetando las indicaciones del especialista. En el caso de la psoriasis en el cuero cabelludo, como “el cabello dificulta la aplicación de algunos productos, se recomienda las fórmulas en loción o gel que permiten una aplicación más cómoda y eficaz” apunta la doctora Martínez. Si la enfermedad es especialmente severa, se recomienda el uso de fármacos inmunosupresores que frenan la respuesta del sistema inmune. Y en casos graves que no responden a ningún tratamiento, existen fármacos biológicos que se administran de manera subcutánea.

Además de los tratamientos indicados por el especialista, es importante mantener la piel hidratada, después de la ducha diaria con jabón suave y agua tibia, aplicar sobre la piel una crema hidratante. Si se vive en un ambiente seco, humidificar el ambiente y, sobre todo, evitar los desencadenantes de la psoriasis, como el consumo de alcohol, el tabaco y mantener, en la medida de lo posible un estilo de vida saludable: comer bien, mantenerse activo y controlar el peso. Esta enfermedad ha experimentado un aumento en España del 2,3 por ciento en los últimos 15 años, según datos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), aunque el 70 por ciento de los pacientes sufren una psoriasis con efectos leves, este aumento indica que la incidencia de esta enfermedad crónica crece considerablemente.