¿Por qué la comida que cocinas en casa nunca sabe tan bien como la de los restaurantes? Esta es la explicación de un cocinero profesional

El influencer y cocinero profesional Diego Domínguez Almudévar, conocido como 'diegodoal' en redes sociales, donde acumula más de medio millón de seguidores, ha revelado el principal secreto que explica por qué la comida de los restaurantes supera consistentemente a los platos caseros. Según el experto, la clave reside en las salsas y reducciones que los establecimientos profesionales elaboran utilizando ingredientes que normalmente se desecharían en casa, como huesos de pollo o ternera, creando bases de intenso sabor umami.

"La salsa es una de las trampas que utilizan los restaurantes para que la comida sepa mucho mejor que en casa. La puedes hacer con cosas que normalmente tirarías", explica Domínguez en un vídeo viral de TikTok donde demuestra el proceso completo. El chef detalla que dorando huesos a máxima potencia, cociéndolos con verduras durante horas (cuatro para pollo y seis a ocho para ternera), y reduciendo el líquido a la mitad, se obtiene un caldo que al enfriarse adquiere textura de gelatina cargada de colágeno.

El proceso de transformación

La técnica requiere destapar la mezcla en la última hora de cocción y subir el fuego para lograr la reducción adecuada, colando después el resultado y dejándolo enfriar durante toda la noche. Una vez eliminada la grasa superficial, la reducción final se sala y se convierte en lo que el chef describe como "una de las sustancias más umamis del mundo", capaz de elevar cualquier plato de verduras o carnes a niveles profesionales.

Domínguez recomienda congelar esta reducción en cubitos para tener siempre disponible la base perfecta que permite "hacer una cena de restaurante en diez minutos". Este truco de profesionales, que aprovecha al máximo los recursos y reduce el desperdicio alimentario, explica por primera vez de manera accesible la diferencia abismal entre la cocina doméstica y la experiencia gastronómica profesional que tantos comensales añoran replicar en sus hogares.