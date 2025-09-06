Una influencer revela la realidad de vivir en una furgoneta camperizada: "Estamos revisando para ver qué se han llevado"

La influencer Duna, conocida en redes sociales como 'soyduna', ha vivido su peor pesadilla tras sufrir un robo en la furgoneta camperizada que adaptó para vivir y viajar por el mundo. La creadora de contenido, que llevaba menos de un mes disfrutando de su nueva vida nómada, se encontró con el vehículo violentado y sus pertenencias revueltas al regresar después de una larga jornada de trabajo en Madrid, según relató en un vídeo de TikTok.

"Ni un mes viviendo en la furgoneta y nos han entrado a robar. Acabamos de llegar después de estar trabajando en Madrid, un montón de horas todo el día, y nos han entrado a robar en la furgoneta", explicó la joven visiblemente afectada mientras mostraba el desorden interior del vehículo. Duna admitió que esta situación representaba su "máxima preocupación" desde que decidió adoptar este estilo de vida itinerante.

El impacto de la vulnerabilidad

El incidente ha puesto de relieve los riesgos de la vida nómada en vehículos adaptados, especialmente en áreas urbanas. La influencer y su compañero se encontraban en proceso de hacer inventario de lo sustraído cuando grabó el vídeo, que rápidamente se viralizó generando una oleada de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores.