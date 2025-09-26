Qué significa el punto verde en tu móvil: así es como puedes proteger tu privacidad

El punto verde en la barra de estado de Android es mucho más que un simple icono en nuestro teléfono, nos advierte cuando una aplicación está usando la cámara o el micrófono de tu smartphone, incluso en segundo plano. Este pequeño indicador, presente desde Android 12, se ha convertido en una herramienta esencial para proteger tu privacidad y detectar accesos no autorizados a tus datos.

Una alerta discreta pero esencial

En los smartphones Android, los iconos de batería, Wi-Fi o notificaciones son habituales en la barra superior. Sin embargo, desde Android 12, un nuevo símbolo se ha sumado a esta lista: un punto verde. Aunque pueda parecer irrelevante, su función está directamente ligada a tu privacidad.

El punto verde se ilumina cuando la cámara o el micrófono están activos. Esto puede suceder de tres maneras:

Al usarlos conscientemente, como al grabar un vídeo o hacer una videollamada.

Cuando una aplicación abierta en segundo plano sigue utilizando estos recursos.

Si un software desconocido accede sin permiso, lo que podría ser señal de spyware.

En cualquiera de los casos, el aviso busca dar al usuario un mayor control sobre qué aplicaciones están recopilando datos sensibles.

Cómo saber qué aplicación lo activa

Cuando notes el punto verde, basta con desplegar la barra de estado y pulsar sobre él. Android te mostrará qué aplicación está accediendo a la cámara o al micrófono en ese momento.

En algunos modelos, como los Google Pixel o Motorola, también aparece un aviso si la ubicación está siendo utilizada en segundo plano.

Si se trata de una aplicación que no reconoces o que no debería estar activa, es recomendable cerrarla de inmediato y revisar sus permisos.

¿Se puede desactivar el punto verde?

El indicador en sí no puede desactivarse, y es lógico, ya que forma parte de las medidas de seguridad de Android. Lo que sí puedes hacer es restringir el acceso de las aplicaciones a la cámara o al micrófono. Para ello:

Ve a Configuración > Aplicaciones > Mostrar todas las aplicaciones.

Selecciona la app en cuestión y entra en Administrar permisos.

Desactiva los accesos a cámara, micrófono o ubicación.

Otra ruta posible es:

Configuración > Privacidad > Administración de permisos.

Elige la función (cámara, micrófono o ubicación).

Revisa la lista de apps y desactiva el permiso en aquellas que quieras restringir.

Ten en cuenta que, al hacerlo, algunas funciones dejarán de estar disponibles (por ejemplo, Instagram no podrá usar la cámara o WhatsApp no permitirá videollamadas).

Recomendaciones para proteger tu privacidad

Revisa periódicamente qué aplicaciones tienen acceso a cámara y micrófono.

Limita esos permisos solo a las apps en las que confíes plenamente.

Si el punto verde aparece sin razón aparente, investiga de inmediato la aplicación responsable.

Mantén tu dispositivo siempre actualizado, ya que las nuevas versiones de Android refuerzan la seguridad.

Seguridad bajo control

El punto verde en Android no es un simple detalle visual: es una alerta de privacidad que puede ayudarte a detectar accesos indebidos a tu cámara o micrófono. Conocer su significado y aprender a gestionar los permisos es clave para mantener tu información y tu seguridad bajo control.