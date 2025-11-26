Mónica Cruz: "Me gusta estar más con mis perros que con la gente. Son mi familia"

El 25 de noviembre, Madrid se vistió de gala para recibir la primera edición de los Celebrity Pets Awards, unos galardones pioneros en nuestro país que homenajearon el vínculo de las personas con los animales. La gala, celebrada en La Masía de José Luis, reconoció diferentes iniciativas y trayectorias que impulsan la convivencia responsable con los animales. Roberto Brasero ejerció de presentador del evento y Susanna Griso fue la madrina de la velada, elegida por su incansable compromiso con el bienestar animal.

Luis Merlo y su mascota durante la gala de los Celebrity Pets Awards Gtres

Durante la alfombra roja más benéfica, numerosos rostros conocidos, héroes anónimos y entidades como la Policía Nacional o la UME desfilaron junto a sus mascotas. Una de las grandes protagonistas de la cita fue Mónica Cruz, que recibió el Premio Solidaridad por su implicación en la adopción animal.

LA RAZÓN habla con la actriz sobre esta bonita iniciativa y la importancia de proteger a los animales. “Estoy muy contenta con la creación de estos premios porque creo que hacer eventos de este tipo ayuda a que la gente se siga concienciando. Es una lucha y todavía nos queda mucho para ser responsables con los animales”, confiesa a este periódico.

“Me siento muy agradecida por este premio y muy feliz, sobre todo para que estos galardones sirvan para hacer ruido. Ojalá que se puedan seguir haciendo cosas para que la gente sepa cuidar a los animales y se acaben ya los abandonos, los maltratos y todo esto tan horrible que todavía tiene mucho peso, por desgracia”, reivindica la actriz.

Mónica Cruz Gtres

Mónica Cruz es una de las figuras públicas que más alza la voz en la defensa de los animales y promueve la adopción. La artista comparte su vida con seis perros adoptados. “Mis perros ocupan un lugar muy importante en mi vida”, confiesa. “Me encanta convivir con animales. De hecho, me gusta estar más con ellos que con la gente, porque son mi familia. Llegas a casa, a tu templo, y están ellos. Cuidarles, pasearles, jugar… Me dan mucha vida”.

Como ella misma nos reconoce, “aprendo todo el rato” cosas nuevas de sus mascotas. “He conocido un amor diferente. Es la lealtad infinita sin pedir nada; en cuanto les das lo mínimo, lo agradecidos que son. Me enseñan mucho cada día”, expresa Cruz.

Según publicó la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) a principios de 2025, había más de 10.165.498 perros y 967.834 gatos censados en nuestro país. Aun así, la actriz reconoce que la vida no está del todo preparada para poder compartirla con tus animales, como viajar con ellos o asistir a restaurantes. “A los animales hay que respetarles, darles su sitio, igual que hay sitios donde yo no los llevaría porque lo van a pasar mal. Pero lo cierto es que sí me apetece irme de viaje con ellos y que no me lo pongan difícil, aunque se dé por hecho que el perro está educado, ya que es tu responsabilidad. Creo que en ese sentido estamos muy atrasados todavía”, señala.

Mónica Cruz Gtres

En Navidad, tres de cada diez perros que se regalan son abandonados por sus dueños. Ante esta dramática situación, Mónica Cruz insiste en que se necesitan más campañas de concienciación para erradicar el abandono animal. “Da igual a lo que te dediques, se necesita el esfuerzo de todo el mundo: si tienes una mascota, si crees que no estás capacitado para tenerla, de los gobiernos, de los eventos, de todo. Hay que hacer mucho todavía”, sentencia.