Qué son las olas cuadradas detectadas en Turquía y por qué son muy peligrosas

Unos pescadores turcos han grabado estos últimos días un extraño fenómeno marino, que sólo se da en determinados lugares del planeta y con unas condiciones muy particulares. Las imágenes fueron tomadas en el mar Egeo y muestran cómo la superficie del mar aparece dividida en cuadrículas perfectas, similares al de un tablero de ajedrez.

Estas olas forman patrones con bordes y ángulos rectos, produciendo cuadrados casi perfectos en el agua, en lugar de tener la forma redondeada de las olas que estamos acostumbrados a ver

Conocidas como "olas cuadradas", "ondas cuadradas", "olas transversales" o "mas cruzado" son tan peligrosas como inusuales.

Qué son las olas cuadradas

En general, las olas son causadas por el viento y se crean por la energía que pasa a través del agua, lo que hace que se muevan en un movimiento circular. Según explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el agua en realidad no se desplaza en olas. Las olas transmiten energía, no agua, a través del océano y, si no hay nada que las obstruya, tienen el potencial de viajar a través de toda una cuenca oceánica.

A medida que el viento sopla, transfiere energía a la superficie del agua creando una perturbación constante que da lugar a una cresta de ola. Las olas suelen circular de forma paralela a la costa.

Factores naturales

Por su parte, la formación de las "olas cuadradas" puede producirse por una combinación de factores naturales como la dirección y la velocidad del viento, así como la interacción de diferente corrientes marinas.

La mayor parte de las "olas cuadradas" se producen cuando dos corrientes submarinas que viajan en direcciones opuestas chocan a gran velocidad y con mucha fuerza. Este fenómeno se produce de manera habitual a grandes profundidades y no es perceptible para los humanos.

Sin embargo, en determinada circunstancias también se puede producir en aguas poco profundas y son muy peligrosas tanto para los bañistas como para las embarcaciones y la navegación. Es fácil que unos y otros queden atrapados entre estas inusuales olas.

Olas cuadrada en España

En España este fenómeno se da sobre todo en el Cantábrico y también es habitual en la isla de Ré, en la costa atlántica de Francia, donde se ha convertido en una atracción turística.

Las ondas cuadradas son impresionantes, pero es mejor verlas desde un acantilado o desde la playa, ya que, a menudo, se asocian con condiciones meteorológicas adversas.