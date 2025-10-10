Una región italiana prohíbe asar castañas en la calle para frenar la contaminación y luego da marcha atrás con una excusa

La Región del Véneto, en Italia, ha puesto fin a la controversia surgida tras la publicación de una normativa anticontaminación que prohibía, por error, el asado de castañas al aire libre durante los periodos de elevada contaminación. En un comunicado, el gobierno regional ha explicado que la referencia incluida en el Plan para la Protección y Remediación de la Atmósfera fue consecuencia de “un error tipográfico” que ya ha sido subsanado.

El incidente generó confusión en varios municipios, entre ellos Vicenza, donde el Ayuntamiento aplicó las restricciones al pie de la letra al activar las alertas naranjas y rojas por contaminación. La medida afectaba a los negocios que empleaban combustibles sólidos y llevó a prohibir el tostado de castañas, lo que desató una ola de protestas ciudadanas y un debate político a nivel regional.

Ante la polémica, el alcalde de Vicenza, Giacomo Possamai, señaló que el Ayuntamiento solo cumplía la normativa dictada por la región. “Se ha dicho que prohibíamos las castañas asadas y arruinábamos las tradiciones, pero ahora se aclara públicamente que fue una decisión de la Región”, afirmó. La concejala de Medio Ambiente, Sara Baldinato, denunció que tanto ella como el alcalde fueron blanco de ataques en redes sociales y en el debate político local.

Reacciones políticas y cierre de la polémica

Responsables de los grupos mayoritarios del Ayuntamiento expresaron su respaldo al alcalde y calificaron de “paradójico” que una simple errata hubiera generado una controversia política de tal magnitud. La consejera regional del Partido Demócrata, Chiara Luisetto, aprovechó la ocasión para criticar la gestión del gobierno regional, al que acusó de “superficialidad” en la redacción de las normas ambientales.

Con la rectificación oficial, la Región del Véneto permitió nuevamente el tradicional asado de castañas, poniendo fin a un episodio que mezcló política, medio ambiente y costumbres locales en plena temporada otoñal.