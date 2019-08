Richard Gere llega al Open Arms en yate para llevar víveres

Ha llegado en una embarcación con una pancarta colgada en la que se podía leer: “You are not alone” (no estáis solos). La cuenta de Twitter de la ONG ha publicado imágenes del actor en la cubierta del barco entregando alimentos a los responsables en las que se puede ver a alguno de los huéspedes del barco, bajo el título: “Por fin una pequeña buena noticia. Llegan víveres al #OpenArms y contamos con un compañero de tripulación excepcional #RichardGere #PuertoSeguroYa”