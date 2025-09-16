El secreto 'fitness' que arrasa en Mercadona: así es la nueva yerba mate que se ha vuelto viral

No existen atajos milagrosos para el bienestar. Esta es una máxima que, aunque conocida por todos, a menudo se olvida en la búsqueda constante de productos que prometan acelerar resultados. Es en este contexto donde ha surgido un nuevo fenómeno en los supermercados españoles: la yerba mate, una infusión sudamericana que se ha colado en la cesta de la compra de miles de consumidores que buscan un complemento a su rutina saludable.

De hecho, este repentino interés no es casual. Su popularidad ha sido impulsada desde el mundo del fitness, donde entrenadores y prescriptores de vida sana la han señalado como un aliado para optimizar el rendimiento. La bebida, considerada por algunos un "superalimento", ha encontrado un caldo de cultivo perfecto entre un público cada vez más preocupado por el origen de lo que consume.

Asimismo, figuras como el preparador Fran Trainner han sido clave en su difusión al destacar dos de sus propiedades más interesantes. La primera es su potente efecto saciante, que ayuda a controlar el apetito entre comidas, un aspecto fundamental en muchas planificaciones dietéticas. La segunda es su capacidad para proporcionar energía sin los altibajos que a menudo provocan otras bebidas estimulantes. Esta combinación de control del apetito y energía la alinea con la creciente demanda de soluciones de Mercadona para adelgazar sin renunciar al sabor, buscadas por un consumidor cada vez más informado.

Más que un simple estimulante: sus otras ventajas

Por otro lado, los beneficios que se le atribuyen van más allá del gimnasio. La yerba mate ofrece una liberación de energía sostenida, lo que la convierte en una alternativa muy atractiva al café para quienes buscan evitar el nerviosismo o la ansiedad asociados a la cafeína. Es una forma de afrontar la jornada con vitalidad, pero de una manera más serena y progresiva.

Además, a estas cualidades se le suman otras dos de gran interés. Se le conoce un efecto diurético, que favorece la eliminación de líquidos y toxinas del organismo. A esto hay que añadir que también se le atribuyen propiedades para mejorar la digestión, completando un perfil que explica por qué ha captado la atención de un público tan amplio y diverso en España.

Sin embargo, la verdadera clave de su éxito masivo es su accesibilidad. La democratización de este producto ha llegado de la mano de Mercadona, que lo ha puesto en sus lineales a un precio competitivo. Esto, sumado a su versatilidad (pues se puede preparar tanto en su forma tradicional como en infusiones frías más sencillas), ha permitido que cualquiera pueda incorporarla fácilmente a su día a día, convirtiendo una costumbre de otras latitudes en un nuevo hábito en nuestro país. Este poder de la cadena para generar tendencias no es un caso aislado, como demuestra el interés que despierta cada nuevo producto viral de Mercadona que llega a sus estanterías.

Con todo, es fundamental insistir en que la yerba mate es una herramienta, no una solución definitiva. Su consumo debe enmarcarse siempre dentro de un enfoque integral del bienestar, ya que no sustituye los pilares básicos de una alimentación equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico y un descanso adecuado para mantener un estado de salud óptimo.