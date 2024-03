¿Ser una persona con Alta Sensibilidad es bueno o malo?

Las Personas Altamente Sensibles (PAS) son individuos que tienen un sistema neurosensorial más desarrollado, lo que les permite procesar una cantidad mucho mayor de información sensorial que el promedio de la población. En términos más concretos, las PAS son capaces de percibir matices que a menudo pasan desapercibidos para la mayoría de las personas.

Una aclaración importante es que ser una Persona Altamente Sensible no es lo mismo que ser hipersensible, susceptible, tímido o introvertido. Estas son etiquetas que a menudo se confunden, pero no son sinónimos de alta sensibilidad. La alta sensibilidad es un rasgo que se encuentra en más de 100 especies, según las evidencias encontradas por biólogos.

Las Personas Altamente Sensibles procesan mucha más información sensorial que el resto PEXELS PEXELS

Aunque suene bastante exótico, lo cierto es que es un rasgo bastante común. Diversas investigaciones desde la neurología, la genética y la psicología indican que las PAS constituyen aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población humana, y este rasgo se presenta en igual medida en hombres y mujeres. Pero, ¿cómo puedo saber si soy una "Persona Altamente Sensible"? En los años 90, la psicóloga estadounidense Elaine Aaron identificó cuatro características que definen a las PAS:

Ojo al detalle

Las Personas Altamente Sensibles poseen una percepción muy aguda, permitiéndoles captar detalles que para la mayoría podrían pasar inadvertidos. Son capaces de discernir las más mínimas variaciones en sonidos, sabores, olores, texturas, estados de ánimo y expresiones faciales, que para muchos podrían pasar desapercibidos.

Profundamente empáticos

Cuando una Persona Altamente Sensible (PAS) es sometida a un estudio mediante resonancia magnética funcional, se evidencia una actividad inusualmente elevada en el hemisferio derecho del cerebro, con especial prominencia en el lóbulo frontal y la amígdala. Este hecho respalda la idea de que las PAS experimentan las emociones, los sentimientos y la creatividad con una intensidad excepcional. Adicionalmente, se ha detectado un incremento en la actividad de las neuronas espejo, que se disparan cuando una persona siente, escucha o ve algo, permitiendo la participación activa en la situación que está ocurriendo.

Analíticos

Las Personas Altamente Sensibles (PAS) poseen una habilidad única para analizar situaciones en profundidad antes de tomar decisiones, haciendo uso de sus experiencias pasadas como referencia para la situación actual. Esta propensión para reflexionar profundamente sobre cada tema, a menudo les transforma en individuos perfeccionistas cargados de creatividad, capaces de unir ideas que a primera vista podrían parecer inconexas.

Tendencia a sentirse saturado

La inclinación hacia la saturación o sobreestimulación es una repercusión directa de la manera intensa en que las Personas Altamente Sensibles (PAS) perciben el mundo. Al encontrarse en un entorno caótico repleto de estímulos y situaciones novedosas, las PAS pueden llegar a sentirse superadas. No solo poseen una sensibilidad mayor al promedio, sino que también manifiestan una reactividad más elevada, y en ocasiones, pueden verse invadidas por la luz, el ruido, el dolor o las emociones intensas.

Entonces, ¿es bueno o malo ser una Persona Altamente Sensible?

Estudios científicos han demostrado que la percepción del color rosa varía en función de una persona a otra Ralph Pixabay

Los pros y los contras

Como todo en la vida, este carácter tiene sus luces y sus sombras. Por un lado, este rasgo les confiere una mayor capacidad empática. Si son testigos del dolor de otra persona, a las PAS también se les activa la zona del cerebro que procesa el dolor, lo que a su vez provoca que se preocupen y se interesen por los grandes problemas del mundo. La violencia, el sufrimiento ajeno y las injusticias les afectan con especial virulencia.

Las Personas Altamente Sensibles viven todo de una forma más intensa, desde la música, el arte hasta las relaciones interpersonales. No es de extrañar, por lo tanto, que muchos artistas sean PAS. Sin embargo, estas personas a menudo tienen dificultades para encajar. Al procesar lo que ven, oyen o sienten de una forma diferente, suelen sentirse alejados del resto de personas, sin entender realmente por qué sucede esto.

De la misma manera, ser más conscientes del mundo que les rodea puede provocar que, en ocasiones, se sientan abrumados por él. Si están en un lugar muy concurrido, con luces o sonidos muy intensos, es posible que se sientan incómodos y quieran marcharse. Por eso, las Personas Altamente Sensibles suelen sentirse más a gusto en las conversaciones de tú a tú, y a menudo necesitan un poco de tiempo en soledad para volver a encontrar el equilibrio necesario para enfrentarse al mundo. Y esto no significa, necesariamente, que sean personas introvertidas o tímidas. Simplemente necesitan un tiempo para despejarse y para observar antes de participar.

Si te has sentido identificado con todas las características anteriores, es posible que seas una Persona Altamente Sensible. La Asociación PAS España, que concentra a psicólogos y profesionales especializados en Personas Altamente Sensibles, ha preparado un test que puede realizarse en solo tres minutos, y que podría cambiar la vida de muchas personas.