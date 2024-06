"Sofisticado sistema de ocultación": Así define la Policía de Madrid este escondite para drogas

En su cuenta oficial de X, la Policía de Madrid ha compartido un vídeo en el que revela un "sofisticado sistema de ocultación" empleado por un civil para esconder droga bajo el asiento de su coche. En el vídeo, se evidencia cómo un agente de la Policía acciona una palanca para levantar el asiento, allí descubre una caja de iPhone que esconde varios paquetes de droga.

Los agentes de Villaverde detuvieron a un hombre por un delito "contra la salud pública", tal y como confirmaron en X. Sin embargo, lo que resulta curioso son los adjetivos empleados para describir una operación y escondite tan simple.

En la red social X, los usuarios no tardaron en comentar con ironía dicha publicación: "¡Impresionante operación! Medalla al trabajo para esos policías", "Increíble, un sofisticado sistema mediante cifrado de algoritmos cuánticos", "Me comentan que los ingenieros de la NASA están intentando contactar con esa persona para pedirle los planos de semejante tecnología", son algunas de las respuestas que se leen.

Delito por posesión de drogas

Según el Ministerio de Sanidad, en España el Código Penal denomina como delitos: el cultivo, la elaboración y el tráfico ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la posesión ilegal de éstas con dichos fines, así como las actividades que promuevan, favorezcan o faciliten su consumo ilegal.

Sin embargo, la mera posesión de drogas por sí sola no es constitutiva de delito siempre que no se destine al tráfico ilegal de estupefacientes. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana establece sanciones administrativas de carácter grave en caso de tratarse de un lugar público, ser trasladada de persona en persona con cualquier tipo de vehículo, etc.

El consumo y la posesión ilegal de drogas en espacios publico es categorizado como infracción administrativa y dependiendo de la nocividad de la sustancia y otra cantidad de atenuantes y agravantes las sanciones pueden ir hasta los 18 años de prisión. Cabe destacar que Instituto Nacional de Toxicología establece unas cantidades o dosis mínimas que las personas están autorizadas a tener en su posesión y privacidad